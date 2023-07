Dopo la I edizione del concorso fotografico con mostra itinerante Borghi e Comunità che ha visto la partecipazione di 11 piccoli Comuni della Regione Campania negli anni 2021/2022, è in preparazione la II edizione che prenderà avvio ad agosto 2023 con l’apertura del contest per terminare con premiazione e mostra nella primavera del 2024. Il progetto riguarderà un numero massimo di otto Comuni che saranno selezionati fra le candidature che arriveranno entro il giorno 30 luglio 2023 all’organizzazione (info@myfairsrl.it).

La street photography nei piccoli Comuni del Sud: al via la II edizione del contest

“Ciascun borgo sarà a disposizione di fotografi – racconta Mafalda Inglese, Destination Manager Borghi, My Fair s.r.l. – che si cimenteranno nel rapire uno scorcio del paese o della sua gente, un’emozione dipinta su un antico volto o lungo un filare di viti e trovarne il senso del congiungimento fra l’uomo e la natura proprio qui dove, di fatto, non vi è soluzione di continuità fra passato e presente, fra la comunità e tutto ciò che la circonda.

Promozione e valorizzazione dei piccoli Comuni

Partecipare al concorso, che è aperto a tutti, significa soprattutto partecipare ad un progetto sociale di promozione e valorizzazione dei piccoli Comuni e della loro gente, appunto, borghi e comunità”.

Le fotografie selezionate saranno utilizzate come immagini del borgo in videoclip, promozioni web e offline, divenendo in tal modo un viatico della vita autentica e delle bellezze storico-ambientali ed eno-gastronomiche del borgo. I Comuni interessati a candidarsi potranno contattare l’organizzazione e perfezionare l’adesione entro il 30 luglio 2023 scrivendo a info@myfairsrl.it.