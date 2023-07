Tonnellate di droga nei bins di frutta: smantellata organizzazione a Napoli e provincia che sfruttava la logistica ortofrutticola per il traffico di sostanze stupefacenti. In un’operazione congiunta condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, smantellata un’organizzazione criminale specializzata nell’importazione di ingenti quantitativi di droga sfruttando la logistica del settore ortofrutticolo.

L’operazione ha portato all’arresto di sette persone coinvolte nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Su disposizione del gip del Tribunale di Napoli e su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.

Tonnellate di droga tra la frutta, smantellata organizzazione tra Napoli e provincia: 7 arresti

Le indagini, che si sono sviluppate nel corso del 2019, hanno documentato l’esistenza di un’organizzazione criminale ben strutturata, in grado di sfruttare il settore ortofrutticolo per importare grandi quantità di droga dalla penisola iberica. Grazie a una meticolosa attività investigativa, scoperte prove sufficienti per emettere un’ordinanza di custodia cautelare e procedere all’arresto dei membri dell’organizzazione.

L’operazione ha portato al sequestro di circa 1,3 tonnellate di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana. La droga veniva nascosta all’interno dei bins di frutta, approfittando della rete logistica del settore ortofrutticolo per trasportarla in Italia. L’utilizzo di questo canale di importazione rappresentava un’insidiosa strategia, che rendeva più difficili i controlli e la scoperta delle sostanze illegali.

Sequestro preventivo di una società di ortofrutta

Inoltre, il gip ha disposto il sequestro preventivo di una società di ortofrutta utilizzata dagli indagati per le loro attività criminali. Questo provvedimento mira a interrompere le connessioni tra il settore legittimo e il traffico di droga, impedendo l’uso di imprese legali come copertura per le attività illecite.

L’operazione condotta dai carabinieri di Napoli dimostra l’importante ruolo delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e smantellare organizzazioni criminali che sfruttano canali logistici inaspettati. La cooperazione tra le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine risulta fondamentale per garantire la sicurezza pubblica. E preservare l’integrità dei settori economici legittimi, come quello ortofrutticolo.