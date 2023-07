Gragnano, quattro indagati per la morte della piccola Serena: l'ipotesi è di concorso in omicidio stradale. Attesa per l'autopsia

La tragica morte di Serena di 8 anni, avvenuta a Gragnano a causa di una caduta da uno scooter, ha portato all’apertura di un’indagine per concorso in omicidio stradale. Tra i quattro indagati figurano anche i genitori della vittima. L’atto, firmato dalla Procura di Torre Annunziata e Napoli, è stato notificato ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano. A riportare la notizia è il quotidiano “Il Mattino”.

Gragnano, quattro indagati per la morte della piccola Serena

La piccola Serena è morta nella mattinata di venerdì presso l’ospedale “Santobono” di Napoli dopo una terribile caduta avvenuta nella serata di giovedì a Gragnano. La Procura di Torre Annunziata ha immediatamente avviato un’inchiesta sull’incidente, coinvolgendo anche la Procura di Napoli per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della bambina. L’esame autoptico, fissato per venerdì mattina, sarà eseguito dal medico legale prima che la salma possa essere rilasciata alla famiglia per i funerali.

Ieri pomeriggio sono stati notificati gli avvisi di garanzia ai quattro indagati, tra cui i genitori di Serena, due commercianti gragnanesi residenti a Castellammare. I genitori sono anche considerati parti offese in questa vicenda. Alla guida dello scooter c’era un 24enne della zona, fidanzato di una 19enne che lavora come commessa in un negozio di abbigliamento.

L’ipotesi è di concorso in omicidio stradale. Attesa per l’autopsia

L’incidente tragico è avvenuto nella serata di giovedì, quando Serena era in compagnia dei due ragazzi che l’avevano portata in giro su uno scooter di grossa cilindrata, successivamente sequestrato. Secondo quanto riportato da alcuni conoscenti, Serena amava molto andare in moto e questo era diventato un rituale serale per lei. Tuttavia, durante il tragitto, erano in tre sulla moto e la piccola Serena non indossava il casco. La bambina era seduta in mezzo ai due adulti, ai quali i genitori avevano affidato per qualche minuto la loro unica figlia.