“L’incendio che in piazza Municipio a Napoli ha completamente distrutto all’alba la Venere degli Stracci, installazione d’arte contemporanea realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto è una ferita per la nostra città. Per ora resta ignota l’origine delle fiamme, ma se fosse vero, come afferma il sindaco Gaetano Manfredi, che c’era una gara social per bruciare la statua, questo sarebbe indice di una profonda crisi educativa che stiamo vivendo con le nuove generazioni.

Incendio della Venere degli Stracci a Napoli

In qualità di Consigliere delegato alla Promozione del territorio della Città Metropolitana di Napoli mi impegnerò con il sindaco Manfredi per sostenere sempre di più l’arte del nostro territorio affinché ci siano più fondi sia per il recupero di questa opera distrutta sia per una campagna di sensibilizzazione all’arte per le generazioni più giovani. Dobbiamo tenere sempre a mente che l’arte rappresenta l’unica realtà che promuove e fa crescere il nostro territorio.

“Più fondi per il recupero dell’opera e sensibilizzazione”

Le cose che molti considerano futili e inutili sono quelle che ci regalano bellezza, economia, ricchezza e che ci rendono la meta prediletta di migliaia e migliaia di turisti. Io e il sindaco Manfredi chiederemo con forza più fondi alla Città Metropolitana al Ministro Sangiuliano per dare pieno sostegno all’arte. Questo anche per il recupero dei tanti capolavori di privati che spesso non hanno le possibilità di sostenere e valorizzare questi tesori.

Insomma conosciamo benissimo il nostro territorio abbiamo tante idee e progetti e potremmo essere la più valida interfaccia attraverso un’interlocuzione diretta proprio con il Ministro offrendo tutte le nostre professionalità e competenze in merito”. Così Vincenzo Cirillo, consigliere delegato alla Promozione del territorio all’Agricoltura della Città Metropolitana di Napoli.