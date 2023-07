La “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto, è stata colpita da un incendio in piazza Municipio a Napoli. Le fiamme hanno divampato intorno alle 5.30 del mattino, in circostanze ancora sconosciute. Le prime ipotesi suggeriscono che l’incendio possa essere stato doloso, ma al momento non vi sono ancora certezze. I vigili del fuoco sono stati allertati da diversi cittadini e sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme. Una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra la città, generando preoccupazione e sconcerto tra i residenti.

Napoli, la “Venere degli stracci” di Pistoletto colpita da un incendio: al lavoro i vigili del fuoco

La struttura di piazza Municipio è stata completamente divorata dalle fiamme. L’installazione, inaugurata dal sindaco Gaetano Manfredi insieme all’artista lo scorso 28 giugno, era diventata immediatamente un punto di riferimento per i cittadini e i turisti che visitavano la città partenopea.

Già un punto di riferimento per i cittadini e i turisti

L’obiettivo dell’amministrazione era quello di “trasformare parti della città e farle rivivere attraverso l’arte contemporanea, realizzando installazioni create dai grandi maestri dell’arte”. L’opera “Venere degli stracci” di Pistoletto era un perfetto esempio di questa filosofia, attraendo l’attenzione di visitatori provenienti da ogni parte del mondo e diventando un simbolo di bellezza e creatività nella città.