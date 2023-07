“Non possiamo darla vinta a quattro idioti che hanno voluto solo far del male a Napoli. Le immagini della Venere degli Stracci del Pistoletto in fiamme a Piazza Municipio fanno davvero male e se venisse confermata l’ipotesi dolosa sarebbe davvero un fatto gravissimo. Ercolano e il Mercato di Pugliano sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione gratuitamente tutti gli ‘stracci’ di cui ha bisogno il maestro per realizzare nuovamente l’opera”. Lo dichiara in una nota Ciro Buonajuto, primo cittadino della città degli scavi e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“Ercolano e in particolar modo il quartiere di Pugliano – continua Buonajuto – dal secondo dopoguerra ospitano il mercato del vintage che rappresenta una fetta importante della nostra economia, ma anche un fattore identitario al pari degli altri attrattori che insistono sul nostro territorio. Oggi la zona di Pugliano, grazie anche all’impegno dei commercianti e delle associazioni di categoria, vive una nuova primavera.

Gli stracci sono una risorsa inesauribile, un esempio virtuoso e concreto della potenzialità del riciclo e che mette in moto una economia circolare. Ercolano è pronta a fare la sua parte donando all’artista tutto il materiale di cui ha bisogno per far rinascere questa splendida opera che, di fatto, rappresenta un po’ anche la nostra idea di futuro: dagli stracci far rinascere storia e bellezza”.

Giuseppe Valletti, presidente dell’Ariu, Associazione recuperatori indumenti usati, nata nel 2021 e che riunisce 40 fra le più importanti aziende del tessile campano, ha preso al volo l’invito del primo cittadino ed ha dichiarato: “Da Ercolano siamo pronti a fornire gratuitamente al maestro Pistoletto tutto il materiale di cui ha bisogno per realizzare una nuova, più imponente e affascinante Venere degli Stracci”.

Di seguito Valletti ha aggiunto: “Non è stato un bel risveglio per Napoli. Siamo rimasti profondamente scossi dalle immagini di Piazza Municipio. Abbiamo accolto con favore la richiesta del sindaco Ciro Buonajuto e siamo fin da subito disponibili a fornire tutti gli stracci necessari e contributo economico per realizzare l’opera”.