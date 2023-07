Un errore che oggi si fa sempre più spesso, e che è dettato dalla necessità di risparmiare visti i costanti aumenti che gravano su molti settori, non ultimo quello delle assicurazioni auto, è quello di stipulare la polizza con il prezzo inferiore senza considerare aspetti importanti del contratto che si sta sottoscrivendo. Sebbene, infatti, risparmiare sia giusto, e spesso necessario, prima di scegliere l’assicurazione auto è bene fare delle considerazioni ben precise e soprattutto leggere attentamente il preventivo e il set informativo che viene fornito dalla compagnia assicurativa.

Per scegliere la polizza auto più adatta alle proprie esigenze, comunque, alcuni suggerimenti utili sono:

Rivolgersi sempre solo a compagnie assicurative regolarmente autorizzate che operano in Italia per essere sicuri di avere tutte le tutele previste e di non incorrere in frodi;

Confrontare le offerte, richiedendo quanti più preventivi possibile, comparandoli a parità di garanzie accessorie e servizi offerti per capire quale compagnia è in grado di garantire il miglior rapporto qualità-prezzo considerate le nostre esigenze;

Verificare di avere le caratteristiche per poter richiedere di aderire alle disposizioni sulla RC Auto Familiare così da poterne trarre i benefici previsti;

Scegliere attentamente le garanzie accessorie realmente necessarie in base alla propria situazione ed evitare di inserirne di superflue, così da limitare il costo del premio;

Fare attenzione alle franchigie, quelle clausole contrattuali in base alle quali il contraente si obbliga a pagare parte del sinistro liquidato dall’impresa al terzo danneggiato, a fronte del pagamento di un premio inferiore;

Verificare l’effettivo vantaggio nell’installazione della scatola nera, quel dispositivo elettronico in grado di registrare la posizione e la velocità del veicolo, a fronte del quale le compagnie assicurative spesso offrono una riduzione del premio.

Queste sono delle indicazioni valide per tutti, ma come ben sappiamo non esiste una compagnia assicurativa universalmente vantaggiosa: l’assicurazione auto è uno strumento altamente personalizzabile e proprio per questo ciascun contraente potrà trovare vantaggiose delle condizioni o delle altre a seconda delle proprie specifiche esigenze. È questa la ragione per cui si consiglia di richiedere quanti più preventivi possibile: per capire le proprie esigenze, personalizzare la polizza auto e valutare le diverse offerte anche in virtù del fatto che ciascuna compagnia propone dei pacchetti o delle garanzie appositamente studiate per i propri contraenti che possono soddisfare, meglio di altri, le necessità di ciascuno.

L’assicurazione auto di Allianz Direct ha diverse opzioni: l’RC Auto, obbligatoria per legge, e pacchetti specifici come il Premium (che include responsabilità civile, furto e incendio dell’auto, danni causati da animali, cristalli ed eventi naturali) o il Top, per affrontare la strada senza preoccupazioni (alla Premium aggiunge anche atti vandalici e kasko per una protezione davvero a 360°).

Oggi come oggi tutte le compagnie offrono prodotti simili, o che almeno sembrano tali a prima vista, per questo motivo nella scelta è sempre fondamentale leggere i set informativi e le condizioni. Genertel, Quixa, Vittoria Assicurazioni, stiamo citando tutti brand famosi e sinonimo di garanzia e affidabilità, ma non tutte consentono di risparmiare sulle stesse coperture o scegliendo lo stesso metodo di pagamento e proprio per questa ragione, nella scelta dell’assicurazione auto, è bene fare una serie di valutazioni specifiche che non possono e non devono limitarsi solo al costo del premio.