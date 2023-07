Estate 2023, al via la rassegna di eventi “Vico Equense Creativa”

Vico Equense si tuffa in un’Estate ricca di eventi che trasformeranno la Città in un centro culturale, turistico ed enogastronomico. “Vico Equense Creativa – Estate 2023”, questo il calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Peppe Aiello. Decine di eventi che sono partiti ai primi di luglio con il “Social World Film Festival”, la grande kermesse legata al mondo del cinema sociale e che si concluderanno a metà settembre con l’evento spettacolo di beneficenza “Vico Equense per l’Ail”.

“Promuoviamo e sosteniamo tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della nostra comunità – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. L’obiettivo è quello di definire un piano di sviluppo che mette al centro l’arte culinaria, la creatività, l’innovazione e la sostenibilità quali direttrici di riferimento per la crescita, lo sviluppo culturale e il futuro della città, in linea con i risultati raggiunti finora con la candidatura di Vico Equense a Città Creativa Unesco -. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto proposte in grado di inglobare tante realtà del territorio, mettendole insieme sotto un’unica espressione, che sarà il nostro cartellone di eventi”.

Cultura e storia con il progetto “Biblioporter” e la seconda edizione del “Premio Pasquale Paola” per ricordare l’agente scelto che ha dato la sua vita per servire lo Stato, alle grandi rassegne culturali come il Faito Doc Festival, passando per la musica con concerti di musica popolare e jazz, musiche al tramonto e il suggestivo concerto all’alba di Ferragosto a Largo dei Tigli. Vico Equense sarà anche centro creativo gastronomico con le numerose feste delle borgate da “Arte Orto” a Montechiaro per la valorizzazione dei prodotti tipici, alla “Festa dei sapori contadini” di Ticciano, passando per la Sagra del Riavulillo di Arola, la Sagra della Melanzana di Preazzano e la Festa della Polpetta di Santa Maria del Castello. E infine, in chiusura del cartellone di eventi estivi, ci sarà lo spettacolo “Estarte” di Adele Balestrieri e il gala di beneficenza per l’Ail al Chiostro della SS. Trinità e Paradiso.

“Con questa proposta di eventi abbiamo inteso sostenere associazioni e operatori artistici, anche locali, che contribuiscono al fermento culturale della città e contestualmente arricchiscono l’offerta culturale rivolta a cittadini e ai turisti che hanno deciso di soggiornare nella nostra città”, hanno concluso gli assessori Ciro Maffucci e Federica Leone.

Questo il programma completo:

Dal 23 giugno al 23 luglio

Sala delle colonne, Ist SS. Trinità e Paradiso

lun-ven ore 9.30 – 13.30

mar-gio orario continuato fino alle 17.30

sabato 10.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00

“Dream of peace – lost in War” mostra

di Natali Ferrary

10, 11 e 12 luglio

Borgata Seiano

dalle 19.00 alle 24.00

Giro Gustando – evento enogastronomico di valorizzazione delle tipicità locali a cura del Comitato Pro Restauro Santa Maria Vecchia. Programma a parte

11 luglio e tutti i martedì

Centro Cittadino

ore 19.00

“Estate Baby dance”

14 luglio

Giardino Ist. SS. Trinità e Paradiso

ore 19.00

“Biblioporter – Fatti travolgere dalla lettura” III° edizione | progetto co-finanziato dalla Regione Campania

15 luglio

Oratorio Bonea

ore 19.00

“Biblioporter – Fatti travolgere dalla lettura” III° edizione | progetto co-finanziato dalla Regione Campania

15 luglio

Atrio Palazzo Storico Comunale

ore 19.00

“Premio Paola” evento commemorativo istituzionale

15 e 16 luglio

Centro Storico

ore 20:30 e ore 22.00 (2 spettacoli al giorno) 15/07 Partenza dalla Chiesa S.M. delle Grazie (Punta Mare) 16/07 partenza da Piazzetta Croce

“The Alice in Wonderland” | Evento con la Compagnia degli Sbuffi

dal 16 al 23 luglio

Sala delle Colonne

“Arte di improvvisare” | Seminario Jazz sulle tecniche di improvvisazione a cura dell’Ass. Musicale “Amici della Musica di Santa Cecilia”. Esibizione serale degli allievi al Centro Storico 16 e 17 ore 21.45 Largo Chiesa S.M. delle Grazie (Punta Mare) 18 – 19 ore 21.30 Sagrato Chiesa della e 20 SS. Annunziata

dal 16 al 25 luglio

Monte Faito

“Faito Doc Festival” | Festival del Cinema

Documentario XVI° edizione, Per info e prenotazioni (solo whatsapp): 349 217 23 59 | programma su faitodocfestival.com

17, 18 e 19 luglio

Borgata Montechiaro

dalle 19.00 alle 24.00

Arte e Orto a Km 0 X° edizione

Evento enogastronomico di valorizzazione delle tipicità locali a cura del comitato AMI

19 luglio

Seiano

ore 19.00

“Biblioporter – Fatti travolgere dalla lettura” III° edizione | progetto co-finanziato dalla Regione Campania

19 luglio

Monte Faito – Piazzale dei Capi – Belvedere

ore 20.00

Rassegna Vico Borghi, Piazze e Terrazze VI° edizione

Concerto al tramonto “Italian Songs and Latin Jazz” con Maurizio Di Fulvio Trio a cura della S.C.S. Concerti di Sorrento

21 luglio

Borgata Ticciano

ore 19.00

“Biblioporter – Fatti travolgere dalla lettura” III° edizione | progetto co-finanziato dalla Regione Campania

21 luglio

Largo dei Tigli

ore 21.30

Vico in Jazz “Mimmo Langella 4 et” Direzione artistica: Pasquale De Rosa

21 luglio

MAAAM – Museo Aperto Antonio Asturi

ore 19.00

“Nostalgia di silenzi” presentazione del libro con l’Autore Giovanni di Paola in collaborazione con la Libreria UBIK

dal 24 al 27 luglio

Centro Storico

ore 19.00

Esposizioni Artistiche e di Artigianato a cura dell’Ass. Quartiere Vescovado in occasione della festa di Sant’Anna

27 luglio

Isola Pedonale da Piazza Umberto I a corso Filangieri Civico n°120

ore 19.30 Realizzazione Artistica dal vivo in stile “Madonnari” a cura di Marianna Battaglia ed esposizione delle ceramiche di Cava De’ Tirreni presso l’Atrio del Palazzo Storico

31 luglio

Chiesa della SS. Annunziata

ore 19.00

Dante in tour “la preghiera alla Vergine” dal Canto XXXIII del Paradiso a cura di Giorgio Battistella organizzato dalla Parrocchia San Ciro e Giovanni

22 luglio

Largo dei Tigli

ore 21.30

Vico in Jazz “Carditologi Jazz Trio” Direzione artistica: Paquale De Rosa

22 e 23 / 29 e 30 luglio

Monte Faito

ore 11.15 e ore 15.00

“The Alice in Wonderland”, Evento con la Compagnia degli Sbuffi

22 e 23 luglio

Piazzale Siani

Vico Basket Day

Manifestazione di promozione dello sport a cura della ASD Polisportiva di Vico Equense

dal 24 al 27 luglio

Centro Storico

ore 19.00

Esposizioni Artistiche e di Artigianato a cura dell’Ass. Quartiere Vescovado in occasione della festa di Sant’Anna

24 luglio

Largo dei Tigli

ore 21.00

Tommaso Primo in concerto

25 luglio

Borgata Fornacelle

dalle 20.00 alle 23.00

IV° edizione Gara di Dolci a cura dell’Ass. Giovani Liberi

26 e 27 luglio

Centro Storico

ore 19.00

Vicoli d’Arte e Animazione di strada

27 luglio

Montechiaro

ore 19.00

“Biblioporter – Fatti travolgere dalla lettura” III° edizione | progetto co-finanziato dalla Regione Campania

27 luglio

Isola Pedonale da Piazza Umberto I a corso Filangieri Civico n°120

ore 19.30 Realizzazione Artistica dal vivo in stile “Madonnari” a cura di Marianna Battaglia ed esposizione delle ceramiche di Cava De’ Tirreni presso l’Atrio del Palazzo Storico

28 luglio

Largo dei Tigli

ore 19.00

Spettacolo “Harry e il cappello parlante” per bambini e famiglie a cura della Cooperativa Teatro CAT

29 luglio

Santa Maria del Castello

ore 19.00

“Biblioporter – Fatti travolgere dalla lettura” III° edizione | progetto co-finanziato dalla Regione Campania

29 luglio

Sagrato Chiesa della SS. Annunziata

ore 20.00

Rassegna Vico Borghi, Piazze e Terrazze VI° edizione, Concerto al tramonto “Le donne di Puccini” dalle opere di Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot a cura della S.C.S. Concerti di Sorrento

31 luglio

Chiesa della SS. Annunziata

ore 19.00

Dante in tour “la preghiera alla Vergine” dal Canto XXXIII del Paradiso a cura di Giorgio Battistella organizzato dalla Parrocchia San Ciro e Giovanni

31 luglio

MAAAM – Museo Aperto Antonio Asturi

ore 19.00

“Cenere e ciliege” presentazione del libro con l’autore Giovanna Secondulfo in collaborazione con la libreria UBIK

30 – 31 luglio e 1 agosto

Borgata Ticciano

dalle 19.00 alle 24.00

Festa dei Sapori Contadini. Evento enogastronomico di valorizzazione delle tipicità locali a cura dell’associazione ACLI “Attilio Buonocore”

3 agosto

Borgata Moiano

ore 19.00

Spettacolo “In fondo al mare…” per bambini e famiglie a cura della Cooperativa Teatro CAT

3 agosto

Borgata Fornacelle

ore 20.00

Gira e Volta Tour Suoni Antichi a cura dell’Ass. Giovani Liberi

dal 3 al 6 agosto

Marina di Vico

ore 20.30

“Cinemare” III° edizione, Il cinema in riva al mare. Ingresso con ticket su prenotazione. Programma a parte

4 agosto

Borgata San Salvatore

Abbazia di Crapolla

ore 19.00

Rassegna Vico Borghi, Piazze e Terrazze, V° edizione. Concerto al tramonto del Vietnam Duo a cura della S.C.S. Concerti di Sorrento

4 agosto

Largo dei Tigli

ore 21.00

Spettacolo di Melodie popolari Sudamericane Duo Alma Porteña Maximiliano Soccodato e Sossio Arciprete

dal 6 all’8 agosto

Borgata Arola

dalle 19.00 alle 24.00

Sagra del Riavullillo a cura dell’Ass. “Amici del Riavulillo” programma a parte

dal 5 all’8 agosto

Borgata San Salvatore

ore 19.00

Festeggiamenti esterni per la Festa di San Salvatore, programma a parte

9 agosto

Borgata Arola – Masseria Astapiana

Via Camaldoli, 51

ore 19.00

Rassegna Vico Borghi Piazze e Terrazze, VI° edizione. Concerto al tramonto con il Trio “Capriccio Musicale” a cura della S.C.S. Concerti di Sorrento

9 agosto

Largo dei Tigli

ore 21.00

“Caponi Brothers”. Spettacolo di Musica Swing

11 agosto

Largo dei Tigli

ore 21.00

Spettacolo di musica colta popolare con l’ Ensamble La Dirindina

12 agosto

Santa Maria del Castello

ore 19.00

Rassegna Vico Borghi Piazze e Terrazze, VI° edizione. Concerto al tramonto con il Duo Aquilano “Great Arias, Great Composers” Tartini, Bazzini, Verdi, Massenet, Rossini, Mascagni, Drdla- Bizet a cura della S.C.S. Concerti di Sorrento

14 agosto

Largo dei Tigli

ore 21.00

Spettacolo di Teatro e Musica “Core Core” con l’Attore Gianfranco Gallo a cura dell’Ass. Luna Nova

15 agosto

Largo dei Tigli

ore 05.30

Concerto all’Alba Orchestrale a cura dell’Arciconfraternita dell’Assunta

16 – 17 e 18 agosto

Borgata Santa Maria del Castello

dalle 19.00 alle 24.00

Polpetta in Festa. Manifestazione gastronomica e di valorizzazione di prodotti tipici a cura dell’Ass. La Punta del Vento. Proramma a parte

19 e 20 agosto

Centro Cittadino

Festa Patronale dei Ss Ciro e Giovanni. Festeggiamenti esterni e spettacolo pirotecnico

24 agosto

Centro Storico

ore 21.00

Animazione Tradizionale con Tamorre

25 agosto

Borgata Arola

ore 19.00

Spettacolo “Raperonzo…La” per bambini e famiglie a cura della Cooperativa Teatro CAT

dal 28 agosto al 3 settembre

Città di Vico Equense

VIII° edizione “Estarte” Festival della Danza Città di Vico Equense a cura dell’Ass. “L’ école de danse”, Programma a parte

30 e 31 agosto

Centro Storico

ore 19.00

Vicoli d’Arte e Animazione di strada

31 agosto

Atrio Palazzo Storico Comunale

Spettacolo Tradizionale con Tamorre ed “Ensemble Musica Riservata” Isola Pedonale da Piazza Umberto I a Corso Filangieri Civico n°120

8 settembre

Chiostro SS. Trinità e Paradiso

ore 21.00

Vico Equense per l’AIL. Evento di beneficenza. Programma a parte

18 e 19 settembre

Centro Storico

ore 19:00

Vicoli d’Arte e Animazione di strada