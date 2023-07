La Givova Scafati rinnova la partnership con l’azienda Beta Ricambi s. r. l., per il secondo anno di fila, il palasport di Viale Della Gloria, in occasione delle gare, degli eventi e degli appuntamenti della Givova Scafati, sarà denominato Beta Ricambi Arena PalaMangano.

L’azienda Beta Ricambi s. r. l. commercializza, distribuisce e produce ricambi di carrozzeria ed allestimenti per veicoli industriali. Dotata di un magazzino di oltre 6.700 mq, è azienda leader nel settore, ampliato nel 2012 con la commercializzazione di prodotti oleodinamici, diventando una realtà forte nel mercato di riferimento.

Il contratto di sponsorizzazione dell’azienda pompeiana quest’anno si implementa, diventando “top sponsor”, con l’inserimento del logo societario sulla divisa ufficiale del club per il prossimo campionato di serie A 2023/2024.

Dichiarazione di Antonio Scarfati, socio di Beta Ricambi s.r.l.

«E’ un onore per noi rinnovare ed implementare la partnership con la Givova Scafati, acquisendo i diritti di immagine per il PalaMangano di Scafati in occasione delle gare interne e di tutti gli eventi gialloblù, nonché un piccolo spazio sulle divise ufficiali che calcheranno i principali palasport dell’intera nazione. I nostri più sinceri ringraziamenti vanno al patron Nello Longobardi per la fiducia, con l’auspicio che questo rinnovato binomio possa regalarci nuove e sempre più appassionanti emozioni sportive. Ci vediamo tutti alla “Beta Ricambi Arena PalaMangano”».