“Un piano totalmente innovativo per il servizio di refezione scolastica che avrà luogo nelle scuole dell’infanzia e scuole primarie del Comune di Gragnano, con menù settimanali e digitali che rispettano appieno le caratteristiche nutrizionali. Sono partite le procedure per il bando con gara europea per il servizio quinquennale”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, in merito alle procedure in corso per il nuovo servizio di refezione nelle scuole.

“Abbiamo introdotto una lunga serie di elementi nuovi – prosegue il sindaco D’Auria – per strutturare un piano che rivoluzionerà per intero il servizio di refezione, migliorando la qualità dell’offerta per i nostri studenti e mettendo in luce la nostra grande sensibilità in merito al tema della scuola, prioritario nel programma della nostra amministrazione comunale.

Gragnano, Nello D’Auria: “Al via le procedure per la rivoluzione del servizio di refezione scolastica”

Abbiamo pertanto deciso di intervenire su una varietà notevole di aspetti: in primis, la garanzia di qualità dei prodotti con predilezione delle materie prime a km 0 e tipiche del territorio; prodotti biologici provenienti da filiere controllate; attenzione al gusto e alla presentazione delle portate; piatto unico tenendo conto e soprattutto rispettando i livelli nutrizionali; modalità di trasporto che permetta la conservazione dei sapori e delle cotture delle pietanze; cura dei locali e delle attrezzature per la somministrazione dei pasti; attenzione all’informazione e formazione degli adulti e dei bambini riguardante la cultura alimentare legata al cibo sano e alla dieta equilibrata; digitalizzazione dell’informazione riguardante il menù, valori nutrizionali, possibilità di alternativa al pasto proposto; cestini freddi e pranzi a sacco per uscite didattiche o fuori sede; plastic free e previsione degli erogatori di acqua filtrata e a basso impatto ambientale; riduzione dei rifiuti e controllo dei consumi energetici; riduzione degli sprechi alimentari e accordi con il terzo settore.

Puntiamo sempre più sulla qualità e sull’efficienza dei servizi – conclude il sindaco D’Auria – per dare riscontri concreti alla platea scolastica e ai nostri tanti giovanissimi studenti, che continueremo a tutelare in ogni istante per formare nel migliore dei modi le generazioni del presente e del futuro”.