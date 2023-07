Gragnano “In via Visitazione sono partiti gli interventi di rifunzionalizzazione della rete idrica, realizzati nell’ambito del Reacteu, finalizzati alla riduzione delle perdite idriche sulle condotte di allaccio oramai obsolete e al miglioramento del servizio idrico per le utenze. Un’opera di straordinaria rilevanza per la città, attesa da molti anni e finalmente pronta a diventare realtà”.

Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, in merito all’avvio dei lavori in via Visitazione.

“Nell’ambito dell’intervento – prosegue il sindaco D’Auria – sono state realizzate ottimizzazioni del sistema di drenaggio e il miglioramento della rete fognaria con il completamento degli allacci per alcune utenze.

Gragnano, Nello D’Auria: “Rete idrica in via Visitazione, al via gli interventi per la svolta”

Un’opera fondamentale – conclude il primo cittadino – per garantire la vivibilità e il decoro di un’intera fetta di territorio e di centinaia di famiglie, a lungo sprovviste di sottoservizi adeguati ed ora finalmente dotate di tutto ciò che occorre per la perfetta funzionalità del servizio idrico.

Un risultato straordinario che è il frutto di un importante lavoro messo in campo di concerto con Ente Idrico Campano e Gori, per fornire risposte concrete alla comunità gragnanese e per venire incontro una volta di più alle esigenze del nostro territorio”.