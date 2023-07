Sapevi che attualmente ci sono più di 8.000 siti di incontri online nel mondo? Questi sono costituiti dai classici siti di incontri, dalle applicazioni mobili, da tutti i tipi di chat anonime e da molto altro ancora. Inoltre, il numero di incontri e piattaforme di appuntamenti online continua ad aumentare letteralmente di mese in mese e la pandemia di coronavirus con la conseguente quarantena non hanno fatto altro che accelerare questo processo.

A questo punto una domanda sorge spontanea: “Come scegliere un buon sito o un’applicazione mobile in una tale varietà?” Diciamo subito che non esiste una risposta specifica. Molto dipende dai propri obiettivi, interessi, preferenze personali e persino dalla situazione finanziaria. Dopotutto, ci sono siti sia completamente gratuiti che a pagamento. Abbiamo deciso di renderti le cose un po’ più semplici e abbiamo messo insieme un elenco di quelli che pensiamo siano i servizi migliori di incontri online. Speriamo che queste informazioni ti siano utili e ti aiutino nella scelta.

I migliori 23 servizi di incontri online in Italia

Siti web e app

Tinder

Diciamo la verità! Tinder non ha bisogno di presentazioni. Questa è l’app di appuntamenti più famosa al mondo e sicuramente manterrà la sua posizione per anni. Sì, ora ci sono sempre più funzionalità a pagamento in Tinder, lontane dalla moderazione ideale e molte soluzioni tecniche obsolete, ma il suo pubblico multimilionario lo rende un servizio estremamente attraente dal punto di vista degli appuntamenti online. A proposito, Tinder ha recentemente implementato un’ulteriore funzione di chat video, che ha reso felici i fan degli incontri video. Se ti piace il metodo di scorrimento (“mi piace – non mi piace”) per trovare l’interlocutore adatto a te, vale sicuramente la pena usare Tinder.

Bumble

Bumble è stato identificato come uno dei migliori antagonisti di Tinder, ma questo non è del tutto corretto. La differenza principale risiede nei principi stessi degli incontri online sul sito. Sono le ragazze, infatti, a fare il primo passo decidendo con chi approfondire la conoscenza. Pertanto, gli sviluppatori proteggono il genere femminile dalla pressione degli uomini e danno alle ragazze più libertà di scelta.

Non molto tempo fa, gli sviluppatori di Bumble hanno deciso di andare oltre la solita app di incontri online e hanno ideato due piattaforme completamente nuove. Bizz — per trovare lavoro, dipendenti e mentori. BFF — uno strumento più flessibile per fare nuove conoscenze per interessi e hobby. È interessante notare che nel profilo BFF puoi persino collegare il tuo profilo Spotify per condividere musica e comunicare in modo più chiaro sulle tue preferenze musicali.

OkCupid

Gli sviluppatori di OkCupid partono dall’idea che tutte le persone sui siti di incontri o non dicono tutto di sé o abbelliscono tutto, e in generale, questo è vero. Pertanto, è stato adottato un approccio diverso durante la creazione di OkCupid. Quando ti registri sul sito, ricevi un questionario con una serie di domande, sulla base delle tue risposte, il sistema creerà il tuo ritratto personale, lo confronterà con altri utenti e troverà i migliori interlocutori per gli appuntamenti. L’approccio può essere molto efficace, ma solo se rispondi onestamente alle domande.

ComeHome

ComeHome ha un sistema di incontri online veramente peculiare. I rappresentanti del servizio organizzano regolarmente vari eventi a tema dal vivo che possono essere visitati dagli utenti del sito in diverse città. Gli sviluppatori di ComeHome sono convinti che gli appuntamenti nel mondo reale siano sempre al primo posto e gli appuntamenti online non dovrebbero sostituirli.

Hinge

I creatori di Hinge definiscono il loro servizio “un’applicazione progettata per disinstallare”. Con questa frase, intendono che è qui che troverai la tua anima gemella e dimenticherai di cercarne una. Questo ha senso perché Hinge utilizza un algoritmo unico, vincitore del premio Nobel, per trovare i partner ideali. Oggettivamente parlando, Hinge è l’app di incontri più “scientifica” in circolazione.

Scout

Mentre altre app di appuntamenti sono fortemente condizionate dalla geolocalizzazione dell’utente, Scout suggerisce di andare oltre. Non devi cercare un potenziale partner intorno a te. Puoi cercare quasi ovunque nel mondo in cui opera Scout. Nell’applicazione puoi chattare con nuovi amici, fare regali virtuali, condividere foto e molto altro.

Meetic

Ogni profilo in Meetic è l’intera storia di una persona. Qui si possono trovare, infatti, i profili più dettagliati e completi tra tutti gli odierni siti di incontri. Ogni membro di Meetic è come un libro aperto. Continua a leggere, trova qualcosa di accattivante ed esplora. In aggiunta, il sito ha qualcos’altro di interessante da offrire: l’assistente virtuale Lara. Ti aiuta ad abituarti all’utilizzo dell’applicazione, compilare un profilo e trovare interlocutori interessanti. Molto conveniente!

Lavoo

Probabilmente hai notato le somiglianze tra i nomi Lavoo e Lovoo. Non è un caso. Lavoo è essenzialmente un’app di supporto per l’utilizzo dell’app Lovoo. Contiene guide, utili trucchi per la vita, consigli per chi non è un esperto di appuntamenti, e altro ancora. Consigliamo di scaricare Lavoo a tutti coloro che hanno appena iniziato con le applicazioni mobili di appuntamenti e vogliono ottenere risultati più velocemente.

Zoosk

Zoosk è un’app che va oltre i soliti appuntamenti online. Il sito utilizza l’esclusivo algoritmo “Behavioral Matchmaking” (matchmaking comportamentale: l’unione di due individui per affinità attraverso l’analisi dei comportamenti), che analizza abitualmente le azioni di oltre 35 milioni di partecipanti e viene costantemente aggiornato e migliorato. È, infatti, il matchmaking comportamentale che è responsabile della selezione di una potenziale coppia e vale la pena dire che lo fa con molto successo.

Match

Questo servizio non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Match è uno dei primi siti di incontri nella storia, attualmente attivo in più di 50 Paesi. Il servizio Match.com è stato fondato nel 1993, ma la crescita attiva del sito è iniziata negli anni 2000. Ora Match Group riunisce diversi siti di incontri e continua ad espandersi.

Facebook dating

In contrasto con i “vecchi” degli appuntamenti online, Facebook Dating si distingue decisamente. Questo è un nuovo sito di incontri degli sviluppatori di Facebook. La piattaforma ti aiuta a trovare persone per interesse, analizza i gruppi che segui su Facebook e gli eventi che visiti. Tutto per trovare i partner più adatti. Ma il sistema non svela ai tuoi amici di Facebook che sei registrato a Facebook Dating. Inoltre, puoi nascondere il tuo profilo agli amici che sono già nell’app di appuntamenti.

Badoo

Badoo è una delle app di incontri più famose al mondo. Qui, al momento della registrazione, puoi scegliere uno tra decine di generi, il che semplifica notevolmente la ricerca e ne amplia le capacità. L’applicazione analizza anche i tuoi interessi e le tue preferenze con molta attenzione al fine di trovare i migliori candidati per gli appuntamenti e considerando che ora ci sono più di 460 milioni di utenti in Badoo, sicuramente non soffrirai la mancanza di interlocutori.

Once

Sebbene l’applicazione Once non possa vantare un gran numero di utenti (circa 10 milioni), gli sviluppatori hanno preso molto sul serio la loro creazione e lavorano con gli algoritmi. La caratteristica principale di Once è che, una volta al giorno, l’applicazione seleziona un candidato potenzialmente adatto per te. Da quel momento in poi, avrai esattamente 24 ore per chattare e conoscerlo o conoscerla meglio. Se l’interesse è reciproco, sarete in grado di comunicare ulteriormente. Se uno o entrambi non si sentono appagati dalla conoscenza, l’applicazione Once ti disconnetterà e non si potrà più comunicare.

Cupido

Immagina un maestro di appuntamenti che può valutare obiettivamente il tuo profilo su un sito di incontri e fornire suggerimenti e trucchi utili che funzionano davvero. Cupido è proprio quel maestro lì! Per essere più precisi, è l’intelligenza artificiale che permette di accrescere significativamente le tue possibilità di un incontro di successo sul Web. Lo consigliamo!

Videochat

Chatroulette

Un “veterano” tra le chat con gli sconosciuti. Il sito funziona dal 2009. Durante questo periodo, ha avuto molti alti e bassi, gli sviluppatori sono stati accusati di terribile moderazione e consistente presenza di truffatori sul sito. Ad ogni modo, nonostante risulti un po’ obsoleta, Chatroulette, rimane molto diffusa sul web. In aggiunta, di recente gli sviluppatori hanno implementato l’intelligenza artificiale, che rileva gli utenti che violano le regole del sito e li blocca immediatamente.

OmeTV

Una video chat con sconosciuti molto semplice, ma per questo estremamente famosa. Non ci sono così tante impostazioni di ricerca: Paese, genere e lingua di comunicazione. Puoi anche abilitare la traduzione automatica dei messaggi di testo, ma è in questa semplicità che risiede il principale vantaggio di OmeTV. Qualsiasi utente può capire la funzionalità in un paio di minuti. Il numero di utenti qui è enorme, di solito oltre 100 mila.

Bazoocam

Bazoocam non è una video chat casuale tra le più recenti, ma è ancora molto famosa. Un design leggermente obsoleto nasconde pratiche funzionalità, impostazioni di ricerca flessibili e piccoli dettagli utili. Ad esempio, i giochi online che aiutano a diversificare la comunicazione. C’è anche una funzione di streaming (flussi video), che sarà sicuramente di interesse per determinate categorie di utenti.

CooMeet

Ora immagina una chat video come Bazoocam che ti connette solo con donne e non sbaglia mai. Inoltre, tutte le ragazze sono reali e interessate alla comunicazione. Sembra irreale, vero? Ma gli sviluppatori di https://coomeet.com/it/bazoocam sono riusciti nell’intento. CooMeet mette davvero in contatto solo uomini con donne. Inoltre, le informazioni personali di ogni donna, vengono verificate. Ciò significa che non ci sono profili falsi e bot sul sito. Non male, vero? Ovviamente sono disponibili app per iOS e Android.

Emeraldchat

Immagina che ogni persona nel mondo venga valutata. Se la tua valutazione è alta, ottieni vari vantaggi e puoi comunicare con le persone con una valutazione altrettanto alta. Se invece è bassa, la tua vita è molto meno piacevole e sei circondato dalle stesse persone con un punteggio basso. Immaginato? Questo è esattamente come funziona Emeraldchat. Ogni utente ha una valutazione del karma qui, che influisce sulle possibilità di utilizzo del sito. Questo approccio rende questa chat video online davvero unica.

Dirtyroulette

Come puoi immaginare, Dirtyroulette è un sito di incontri casuali per adulti. Qui puoi comunicare in sicurezza sugli argomenti più espliciti, fare sesso virtuale e trovare partner per l’intimità.

FunYo

Una video chat casuale semplice ma molto conosciuta, la cui caratteristica principale è la ricerca di interlocutori per interessi. Inoltre in FunYo puoi inserire il tuo genere e Paese per una ricerca più precisa e pagando per l’accesso premium, puoi accedere a una chat separata solo con ragazze.

Tinychat

Tinychat non è proprio una video chat casuale, ma piuttosto un servizio di streaming. Puoi guardare le trasmissioni di altre persone o avviarne una tua e accattivare l’interesse degli spettatori. Tuttavia, per accedere alla pagina principale delle trasmissioni TOP, devi pagare.

Flingster

Flingster è una chat video esplicita gratuita per un pubblico adulto. Quasi tutto è permesso qui: conversazioni intime, sesso virtuale, appuntamenti per sesso reale e molto altro. Gli sviluppatori sottolineano che il loro sito è completamente anonimo e confidenziale e questo conta davvero.

Riassumendo

Come puoi vedere, la selezione di piattaforme di incontri online è davvero enorme. Ma ne abbiamo elencati solo una piccola parte. Se non hai ancora deciso quale sito o applicazione rifletta i tuoi bisogni, ti consigliamo di scegliere 4-5 opzioni, valutando personalmente, esaminandone i vantaggi e gli svantaggi. Solo così troverai esattamente ciò di cui hai bisogno.

Ti consigliamo inoltre di non limitarti solo ai siti di incontri, ma anche di utilizzare chat video casuali. Negli ultimi anni, hanno attivamente raccolto sempre più utenti. La chat video stanno mostrando ottimi tassi di crescita.

Prova diverse piattaforme, non aver paura di sperimentare formati di incontri online, allarga i tuoi orizzonti e comunica con piacere. Vi auguriamo solo gradevoli e promettenti incontri sul Web!