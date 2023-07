Nella cornice dell’incomparabile panorama del Parco Regionale dei Monti Picentini, ha avuto luogo a San Cipriano Picentino il Memorial Domenico Di Capua di mountain bike rientrante nel circuito interregionale campano-lucano X-Country.

La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo sportivo, oltre ad esaltare pienamente le doti tecniche dei bikers (una novantina al via) che si sono cimentati su un percorso di 3,6 chilometri con 110 metri di dislivello tra salti, piccoli guadi, continui cambi di pendenza sia in discesa che in salita che si ricongiungevano al Parco del Carmelo.

Un grosso riconoscimento per San Cipriano Picentino confortato da una gran bella partecipazione di atleti e di riflesso un grande motivo di soddisfazione per tutta la locale organizzazione dell’Asd Ciclopicentia.

Memorial Domenico Di Capua, successo organizzativo a San Cipriano Picentino: I risultati degli agonisti

Tra gli agonisti obiettivo podio raggiunto per Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano), Domenico Acerra (Federal Team Bike) e Mario Amelia (Federal Team Bike) tra i G6 uomini, Margherita Graziano (Federal Team Bike) tra le G6 donne, Cristian Santaniello (Federal Team Bike), Antonio Arena (Asd Belvedere Ciclone) e Gennaro Scibelli (Federal Team Bike) tra gli esordienti uomini primo anno, Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone), Giovanni Russo (Federal Team Bike) e Giuseppe Gianni (Federal Team Bike) tra gli esordienti secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bikers Viggiano) tra le esordienti donne;

Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Lorenzo Vigliarolo (Team Bykers Viggiano) e Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi primo anno, Fabrizio Rosario Briguori (Asd Belvedere Ciclone), Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone) e Andrea Ruggiero (Federal Team Bike) tra gli allievi secondo anno, Sara Simeone (Bike&Sport Team) tra le allieve donne, Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike), Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano) e Domenico Esposito (Federal Team Bike) tra gli juniores uomini, Dalila Langone (Loco Bikers) tra le juniores donne, Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike), Francesco Paolo Cesarano (Team Over The Top Bike) e Gabriele Sarro (Asd Belvedere Il Ciclone) tra gli under 23, Gino Masino (Bike&Sport Team) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce), tra gli uomini élite e Alessia Pia Gaudioso (Cicloteam Valnoce) tra le donne élite.

I risultati degli amatori

Primati di categoria tra gli amatori per Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team) tra i master junior, Antonio Sabato (Asd Ciclopicentia) tra gli élite sport, Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra) tra i master 1, Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team) tra i master 2, Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team) tra i master 3, Vincenzo Parlato (Team Over The Top Bike) tra i master 4, Alfonso Striano (Barracuda Bike Cycling Team) tra i master 5, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7, Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 8 e Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5. (Risultati per categoria e statistiche di gara su Mtbonline a questo link: https://www.mtbonline.it/ Risultato/1603/0-xc-monti- picentini).