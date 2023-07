“Sono in corso gli interventi di pulizia, manutenzione e rigenerazione di tutte le scuole comunali“, ad annunciare i lavori è il sindaco di Gragnano Nello D’Auria.

Direttamente dalla sua pagina ufficiale il primo cittadino della Città della Pasta comunica alla cittadinanza la volontà di “presentare al meglio in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico” le strutture scolastiche del territorio.

“Le scuole – chiarisce Nello D’Auria – rappresentano il cuore pulsante della formazione dei nostri giovani, un patrimonio di inestimabile valore che continueremo a tutelare e a valorizzare con tutte le nostre forze, profondendo tutto l’impegno necessario per dare lustro e decoro agli edifici scolastici e per valorizzare il diritto allo studio delle migliaia di ragazzi che rappresentano il presente e il futuro della nostra splendida terra”.

L’Amministrazione del Comune di Gragnano si è attivata in merito rispettando i tempi previsti dal programma, ogni intervento è stato infatti pianificato passo dopo passo – come specifica ancora il sindaco: “Perché vogliamo garantire ambienti dignitosi e splendenti all’intera platea scolastica. E soprattutto perché nelle scuole c’è l’essenza della nostra società, l’anima della nostra città, la crescita umana e morale dei nostri ragazzi. Le scuole sono le fondamenta solide su cui costruire un futuro luminoso per la nostra Gragnano. Un futuro che siamo certi sarà in ottime mani”.

Pulizia, manutenzione e rigenerazione nelle scuole di Gragnano. L’impegno e la priorità verso gli Istituti scolastici

Le scuole dovrebbero rappresentare una priorità tra gli obiettivi di tutte le amministrazioni locali italiane, a Gragnano si è rivolta infatti la massima attenzione agli edifici e alla loro manutenzione, proprio per creare luoghi ospitali e sicuri, nonché garantire condizioni di vivibilità e comfort per i piccoli alunni e per i ragazzi.

“A seguito di documentati sopralluoghi che personalmente ho effettuato in ognuno dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale, è stato aperto un confronto diretto con tutti i dirigenti scolastici al fine di individuare criticità e urgenze su cui intervenire e esigenze da soddisfare in termini di adeguamento funzionale, miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”, queste le parole che il sindaco dei gragnanesi rendeva note a pochi giorni dalla sua elezione (5 ottobre 2021) quando, già all’epoca, venivano pianificati tutta una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.