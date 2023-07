Terrore a Sant’Antonio Abate per un grosso incendio scoppiato nella mattinata di oggi presso la fabbrica “La Torrente”. Vigili del fuoco, forze dell’ordine e mezzi di soccorso sono presenti sul posto.

A Sant’Antonio Abate, infatti, si trova la grande industria conserviera. Stando a quanto si apprende il rogo sarebbe scoppiato a causa di fuochi d’artificio deflagrati a poca distanza.

Terrore a Sant’Antonio Abate, va a fuoco “La Torrente”: evacuazione in corso

I vigili del fuoco avrebbero difficoltà a domare le fiamme poiché nella fabbrica è presente molta legna e le altissime temperature di questi giorni non stanno aiutando i soccorritori.

La densa coltre di fumo è visibile a centinaia di metri di distanza. Proprio il fumo sta facendo propendere le autorità ad ordinare lo sgombero delle abitazioni vicine.

“Abbiamo chiesto un ulteriore intervento del 118, potenziato i soccorsi sul territorio e chiesto l’intervento di Italgas ed Enel per evitare ulteriori disagi. Stiamo evacuando anche le abitazioni limitrofe in via precauzionale”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, dopo lo scoppio di un incendio all’interno del deposito di un’azienda conserviera di via Casa D’Auria.

“I soccorsi sono attivi – aggiunge Ilaria Abagnale – e abbiamo chiesto l’ausilio anche del Ross di Castellammare di Stabia accanto alla nostra Protezione civile. Inoltre, ci stiamo attrezzando per le forniture di acqua e qualsiasi cosa possa servire ai residenti”.