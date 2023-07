Borghi in festa, la rassegna itinerante alla scoperta dei belvedere più suggestivi di Amalfi

Un’atmosfera magica, immersi tra panorami straordinari, terrazzamenti che brillano al sole e case incastonate nella roccia, a strapiombo sul mare che si apre sulla Costa d’Amalfi. Una vertigine emozionale, alla riscoperta della grande tradizione musicale della canzone classica napoletana.

Ritorna Borghi in Festa, la rassegna itinerante tra le bellezze di Amalfi, inserita nel più ampio programma di eventi Amalfi Summer Fest 2023, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

«Borghi in Festa permetterà allo spettatore di vivere un turismo esperienziale e slow, per recuperare il contatto diretto con la natura e il territorio in tutte le sue potenzialità – sottolinea Enza Cobalto, delegata a Cultura ed Eventi – Si inserisce nella visione strategica implementata attraverso il Piano di Sviluppo Turistico di cui la nostra città si è dotata, per proiettarsi ai mercati internazionali come destinazione Boutique e Premium, con emozioni indelebili, alla scoperta dell’autenticità della Costa d’Amalfi, che resteranno impresse per sempre, rendendo il soggiorno ancora più indimenticabile e suggestiva».

Un viaggio tra le grandi melodie che raccontano Napoli in tutte le sue contraddizioni con le gioie, le amarezze, l’allegria, le grandi passioni e i sentimenti attraverso un repertorio di canzoni senza tempo e musiche tradizionali e popolari, tra villanelle, tarantelle e tammurriate, che attraversano cinque secoli di storia.

Si parte sabato 15 Luglio alle ore 21 a Pogerola, in Piazza G. Amodio con il concerto de La Piccola Orchestra Popolare C.O. Panzillo, nata da appassionati della musica e della poesia, colta e tradizionale, dell’area campana.

L’idea che anima le esibizioni del settetto musicale è quella di rappresentare le forme composite ed articolate della musica napoletana offrendo allo spettatore la possibilità di ascoltarla sotto forma di breve compendio. Il preciso taglio artistico, verso un percorso anche di carattere filologico, determina che ciascun brano venga eseguito nel rigore degli stili e delle originarie intenzioni dell’epoca, pur non rinunciando a personali ma rispettose interpretazioni.

A comporre l’orchestra Nuccia Paolillo, Antonio Marasca, Massimiliano D’Alessandro, Bruno Paura, Luca Di Muzio, Simone Cretella e Rosanna Fanzo.

«È il desiderio di riscoprire le grandi liriche e la poetica partenopea, alle radici della nostra cultura antropologica e identitaria – afferma la consigliera Enza Cobalto – Borghi in Festa arricchisce il nostra cartellone di Amalfi Summer Fest, dalla grande tradizione internazionale alla forza del Made in Italy e della canzone classica napoletana, amata in tutto il mondo. Le frazioni più alte offrono meravigliosi balconi su Amalfi in uno spettacolo unico, spesso accompagnate da visite guidate per conoscere la storia di Amalfi, in alto lungo i pendii».

Grande attesa, il 5 settembre con una tradizione ‘cult’ dell’estate amalfitana, il Concerto al Tramonto con “Promenade a Sud”, alle ore 18.30 al Belvedere di Lone. Uno spettacolo che diventa un viaggio carico di speranze attraverso la tradizione musicale del sud, attraverso le antiche e magiche melodie delle villanelle, le moresche e i cunti popolari dai ritmi coinvolgenti del nostro patrimonio musicale campano, di tutto il Sud Italia e di tutto il bacino mediterraneo. In questo percorso musicale non può certo mancare una finestra dedicata alla grande canzone classica napoletana, dall’arte dei posteggiatori del Novecento fino ad arrivare agli autori contemporanei come De Simone, Bennato e Faiello. Un concerto che attinge sia dal vasto mondo popolare che da quello colto, delicato ed elegante. L’uso di strumenti classici, come il flauto, e di quelli della tradizione, come la chitarra battente e la ciaramella, rievoca e cita gli ancestrali suoni senza tempo che da sempre sono espressione del nostro essere più profondo. Con Matteo Mauriello, Marianita Carfora, Sossio Arciprete, Vincenzo Laudiero, Fulvio Gombos, Gianluca Mercurio e Sergio Sivori come voce recitante.

Il 28 Settembre gran finale a Vettica alle ore 20 con il ritorno sul palco de La Piccola Orchestra Popolare C.O. Panzillo.

Tutti gli eventi di Amalfi Summer Fest, per volontà dell’Amministrazione Comunale, sono ad ingresso libero, pensati per un pubblico eterogeneo, che attraversa le varie fasce d’età, per rendere l’estate di Amalfi ancora più bella e coinvolgente.