Chef, pizzaiuoli e pasticcieri uniti a Torre del Greco per UNITALSI

Torna quest’anno, con la sua seconda edizione, il Charity Event, che il “Cuore buono” degli chef campani organizza come gesto di solidarietà per contribuire, alla realizzazione di sogni e viaggi per coloro che sono meno fortunati, devolvendo all’Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Torre del Greco, i fondi che si raccoglieranno attraverso una cena di beneficenza, organizzata per martedì 18 luglio, alle ore 20:00 , presso I. C. Don Milani, plesso D. Parrella – viale F. Coscia a Torre del Greco. Su idea ed organizzazione degli chef Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli, talentuosi chef, uniti da un’autentica amicizia, dalla loro passione per la cucina di qualità e da una comune visione di un’alimentazione sostenibile, il Charity Event, coinvolgerà amici e professionisti del settore gastronomico per creare insieme il grande evento benefico. Con un sostegno fondamentale da parte del gruppo A.P.C.I. Campania, parteciperanno all’iniziativa dal motto “Rinunciamo a poco per raccogliere tanto”, amici e professionisti del settore gastronomico, chef pizzaiuoli, pasticcieri e produttori di eccellenze campane. I protagonisti saranno per gli chef Antonio Tecchia de Il San Cristoforo, Pasquale Battiloro di Casa Kbeer, Antonio Aliberti di Arizona Bistrot, Domenico Iavarone del Josè restaurant 1* Michelin, Michele Deleo della Tenuta San Domenico 1* Michelin, Alessandro Vollaro di Galleria Navarra, Emmanuele Cuomo di Manu Food, Giuseppe De Mare del Mirò eventi Villa De Mare, Gianluca e Marcello Maggio di Maggio baquenting, Ciro Campanile di Villa Montedoro, Catello Di Maio del Cestobakery. Per i pizzaiuoli Luigi De Leo di Pizza al Quadrato Gourmet, Teresa Iorio de Le Figlie di Iorio, Davide Civitiello di Galleria Navarra, Antonio Costabile di pizzeria Comes e Luigi Petrone della pizzeria Vesuvio. Per la gelateria: Mennella Pasticceria Mennella Torre del Greco, Luigi Vitiello del White President Events, Amedeo Carannante del Catering Maggio e Ciro Aurilia di Pasticceria Aurilia. Per i vini e drink: Cantina Enodelta di Caputo, Cantina Michele Ventura ed i sommelier Salvatore Nugnes del Hygge bar bistrot, il Prof. Luigi de Rosa maître, il Prof. Alberto Todisco maître e Raffaele La Mura con pritz e soda. Infine per la musica ci saranno: Pio Light DJ e Antonio Baldinelli DJ.

Chef, pizzaiuoli e pasticcieri uniti a Torre del Greco per UNITALSI

La serata, fissata per il 18 luglio alle 19:30, sarà una perfetta combinazione di generosità e meraviglie enogastronomiche, mettendo in mostra le eccellenze culinarie campane ed italiane. L’obiettivo di questa 2° edizione, ripresa dopo lo stop causato dalla pandemia, è quello di sostenere il progetto con contributi volontari, rendendolo completamente gratuito per i beneficiari. Inoltre, raccoglieremo fondi per organizzare un viaggio speciale alla “Madonna di Lourdes”.

In linea con gli obiettivi dell’Associazione UNITALSI, l’evento sarà accessibile anche alle persone con disabilità.

Durante la serata, si avrà l’opportunità di intraprendere un viaggio straordinario tra i sapori, grazie alla partecipazione di 16 chef, 5 pizzaioli e 4 pasticceri, tutti professionisti del settore. Questi talentuosi artisti culinari condivideranno con gli ospiti le eccellenze della tradizione campana e dell’Italia nel suo complesso. Nella creazione dei piatti, gli chef rispetteranno i prodotti stagionali, valorizzandone la genuinità e utilizzando ingredienti locali che contribuiscono a sostenere l’economia locale.

La solidarietà sarà la protagonista di questa serata speciale, con l’obiettivo di promuovere un messaggio positivo di vita e speranza, sostenendo il futuro di tante persone meno fortunate.

#Cuorebuonodichef conferma il proprio impegno e la propria attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità. La serata sarà un’ecofesta, un evento sostenibile pianificato e realizzato dagli chef ideatori, al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale negativo. Saranno utilizzati esclusivamente materiali biodegradabili e/o compostabili, eliminando completamente l’uso della plastica.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per partecipare, vi invitiamo a contattare l’Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Torre del Greco.

Giuseppe De Girolamo