Estate a Ottaviano, musica, spettacoli, iniziative per i bambini e molto altro. Ecco il calendario completo

Si parte domenica 16 luglio alle 21,30 in piazza San Gennarello con il live music di Domenico Iervolino. Lunedì 17 luglio, invece, ci sarà la tappa di Miss Vesuvio alle 21 in piazza San Michele. Il 20 luglio, giovedì, alle 21 in piazza Municipio lo spettacolo comico “The mast” e il giorno dopo, a partire dalle 19 in piazza San Gennarello, saranno allestiti giochi gonfiabili per i bambini. Il 22 luglio sempre alle 19 in piazza San Gennarello, l’evento “Napoli nel cuore”, dedicato al Napoli calcio e pensato per i bambini, con spettacoli e animazione.

Il 23 luglio alle 21 in piazza Municipio “Save the vinyl club” e “Borotalco” daranno vita un djset dedicato al vinile. Il 28 luglio, alle 21 a Palazzo Mediceo, la seconda edizione di “Ottaviano’s got talent” con la direzione artistica di Daniele Ciniglio. Il 29 luglio a partire dalle 19 presso il parco giochi nei giardini di Palazzo Mediceo, animazione e altre attività per i bambini. Il 30 luglio alle 19 in piazza San Gennarello il Luna Park Show dedicata ai bambini. Il 5 agosto alle 19 presso il parco giochi nei giardini di Palazzo Mediceo lo schiuma party con dj set. Gli eventi continueranno a settembre con il cinema all’aperto, il cui programma verrà comunicato nei prossimi giorni.

«In poco tempo siamo riusciti ad allestire un cartellone estivo di rilievo, che coinvolge tutte le generazioni e consente ai cittadini e alle cittadine di Ottaviano, ma anche dei territori vicini, di trascorrere delle ore spensierate. Sarà una bella estate da vivere insieme, all’insegna del divertimento», dichiarano il sindaco Biagio Simonetti e l’assessore agli eventi Angelo Alterio.