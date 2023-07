Ieri 13 luglio 2023, come comunicato da Poste Italiane, è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport”, dedicato al Napoli Campione d’Italia, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€.

La tiratura è di un milionecinquecentomila esemplari in minifogli da dodici esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto è a cura di Gaetano Ielluzzo. La vignetta raffigura un tipico vicolo di Napoli addobbato con striscioni e bandiere della squadra partenopea, con tifosi che indossano la maglia del club in festa per lo scudetto conquistato. In alto, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riprodotti il logo del Napoli e lo scudetto tricolore. Completano il francobollo la legenda “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 2022-2023” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il bollettino illustrativo che accompagna l’emissione è firmato dal presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis. È la quarta volta che le vittorie del Napoli vengono sottolineate dall’emissione di un francobllo: due volte è avvenuto per la conquista dello scudetto (campionati 1986-87 e 1989-90) e poi, recentemente, nel 2020 per la vittoria in Coppa Italia.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il minifoglio da 12 francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, una tessera filatelica e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.