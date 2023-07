Riqualificazione della Cavea. È terminato a Piano di Sorrento l’iter di chiusura dei lavori di sistemazione e riqualificazione della Cavea della Scuola Media Amalfi.

Questo spazio, sotto la nuova veste, potrà accogliere eventi e manifestazioni, scolastiche e non.

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Piano di Sorrento, avv. Anna Iaccarino, ha dichiarato: “Un altro tassello si aggiunge all’idea di una Città che abbia luoghi di aggregazione e di crescita sociale, sportiva, artistica e in cui come Amministrazione crediamo fortemente. Abbiamo quindi un altro piccolo gioiello di cui, come collettività, dovremo fare tesoro! Nel bilancio approvato sono state poi appostate anche le somme per la nuova pavimentazione della struttura, i cui tempi di realizzazione saranno concordati, come per tutti gli interventi sugli edifici scolastici, con il Dirigente. Insomma, un lavoro, di squadra…come quello appena concluso, grazie all’apporto dell’Ufficio Lavori Pubblici e del direttore dei lavori Ing. Marco D’Esposito”.