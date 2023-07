Giornata Mondiale delle Competenze dei Giovani del 15 luglio: si evidenzia che quasi tre giovani su quattro, compresi tra i 15 e i 24 anni, in 92 paesi, non dispongono delle competenze necessarie per trovare un impiego, secondo il rapporto Unicef del 2022.

Giornata mondiale delle competenze giovanili, i Testimoni di Geova: “Sviluppare caratteristiche positive”

I dati dell’osservatorio Testimoni di Geova indicano che i giovani stanno affrontando una crisi di competenze, in parte dovuta all’alto tasso di abbandono scolastico precoce, che in Italia raggiunge il 12,7% prima del completamento del percorso formativo della scuola secondaria.

In particolare, preoccupante è l’alta percentuale (19% secondo i dati Istat) di giovani italiani tra i 15 e i 29 anni che non cercano né hanno un impiego, né frequentano scuole o corsi di formazione o aggiornamento professionale (i cosiddetti Neet). In regioni come la Sicilia, la Campania, la Calabria e la Puglia, il numero di giovani “Neet” supera addirittura quello dei giovani occupati (3 giovani Neet ogni 2 giovani occupati).

Utili consigli per i giovani su come sviluppare le competenze necessarie

JW.org, la pagina ufficiale dei Testimoni di Geova, offre utili consigli per i giovani su come sviluppare le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro, cercare un impiego e pianificare il proprio futuro. Ad esempio, l’articolo “Come posso trovare un lavoro e mantenerlo?” fornisce una guida pratica per i giovani ed è una delle tante risorse disponibili su JW.org. Ecco alcuni dei consigli contenuti nell’articolo per i ragazzi che si preparano ad affrontare il mondo del lavoro:

L’importanza della scuola come preparazione per il lavoro.

Diverse fonti per trovare opportunità lavorative.

L’importanza della perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi.

Suggerimenti su come mantenere un impiego.

L’importanza di avere buoni rapporti con i colleghi di lavoro.

L’attenzione alla puntualità.

L’importanza dell’onestà sul posto di lavoro.

“Si stima che il numero di giovani disoccupati nel mondo raggiungerà i 73 milioni. È fondamentale, quindi, che i nostri giovani approfittino delle risorse disponibili per prepararsi al futuro“, afferma Luca Ferraris, portavoce dei Testimoni di Geova per la Campania e il Molise. “Il sito JW.org rappresenta una risorsa preziosa per le famiglie, offrendo consigli pratici basati sulla Bibbia per i giovani che cercano una guida per stabilire obiettivi, trovare un equilibrio nella loro vita e sviluppare caratteristiche positive come onestà, pazienza, responsabilità e una solida etica del lavoro”.

Giovanni Di Rubba