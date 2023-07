La Givova Scafati ha firmato con l’atleta di nazionalità statunitense Jack Nunge per la stagione agonistica 2023/2024 in serie A. Giocatore giovane, dal fisico imponente, è dotato di una buonissima mano, anche dalla lunga distanza, unitamente a delle buone qualità di stoppatore.

La carriera di Jack Nunge

Nato il 20 febbraio 1999 a Lynchburg, Virginia (USA) da genitori che hanno entrambi giocato a basket, John Richard Nunge è un’ala-centro di 2,13 metri di altezza per 111 kg di peso, cresciuto cestisticamente prima in Indiana, a Newburgh, alla Castle High School, e poi all’Università di Iowa (NCAA), ove è rimasto quattro anni, prima di passare all’Università di Xavier, con la cui maglia, sempre in NCAA, ha disputato due ottime stagioni consecutive: la prima con 13,4 punti, 7,4 rimbalzi, 1,1 assist e 1,4 stoppate di media in 36 gare (con il 63,2% dal campo ed il 36,5% da tre); la seconda con 14,2 punti, 7,8 rimbalzi, 2,1 assist e 1,2 stoppate di media in 37 gare (con il 55,9% dal campo ed il 39,2% da tre), guadagnandosi anche il titolo di studente-atleta dell’anno 2023. Ha recentemente disputato la NBA Summer League a Las Vegas per i Detroit Pistons.

Jack Nunge e la Givova Scafati insieme per la stagione agonistica 2023/2024: la dichiarazione del Direttore Sportivo Nicola Egidio

«Jack è stato scelto per la complementarità delle sue caratteristiche rispetto a quelle di chi era già in organico nel reparto. La sua capacità di giocare sia fronte che spalle a canestro gli conferisce una doppia dimensione, è un lungo inside/out dalla base tecnica importante. Crediamo molto nel suo potenziale e siamo convinti possa far bene».