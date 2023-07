Sorrento: Carta Solidale Acquisti, uffici al lavoro per il rilascio

Saranno comunicate nei prossimi giorni, direttamente contattando i cittadini beneficiari, le modalità di ritiro della Carta Solidale Acquisti. Lo rende noto l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sorrento, che ha provveduto al controllo e alla convalida dell’elenco fornito dall’Inps, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

La Carta Solidale Acquisti è una carta di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare alcuna domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti, per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o nei negozi convenzionati. La carta contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro, è rilasciata da Poste Italiane ed è nominativa. L’erogazione della carta rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2023.

È previsto che la priorità venga data alle famiglie con almeno tre componenti: prima quelle con almeno un figlio sotto i 14 anni, poi quello con almeno un figlio sotto i 18 anni e, a seguire, le altre con almeno tre persone.