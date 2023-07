Antonio Tajani eletto Segretario Nazionale del partito Forza Italia

Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, Vicepresidente del Partito Popolare Europeo, già Presidente del Parlamento europeo (2017-2019), è stato eletto, all’unanimità, alla guida del partito politico Forza Italia.

Il Consiglio nazionale si è tenuto a Roma ed è la prima volta che si è svolto in assenza di Silvio Berlusconi, si è aperto infatti con un applauso di cinque minuti per l’ex premier, che ricordiamo è deceduto poche settimane fa.

Tajani ci ha tenuto ricordare di aver proposto una modifica allo statuto del partito perché – ha detto – “c’è solo un presidente e non ce ne saranno altri”. In pratica andrebbe indicato solo ed esclusivamente Berlusconi come “presidente fondatore“, mandando in pensione la parola “presidente”, che verrebbe sostituita con quella di segretario nazionale. L’elezione del presidente di Forza Italia quindi, in virtù della modifica statutaria – già approvata dal Consiglio nazionale – diventa a tutti gli effetti elezione del segretario nazionale.

Il neo segretario nazionale di Forza Italia si lascia andare anche a parole commoventi quando afferma ringraziando la sua famiglia: “Se ho ottenuto nella mia vita politica qualche risultato lo devo sopratutto a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia. E mi scuso con loro per aver sottratto affetto, tempo, momenti di gioia, ma l’ho sempre fatto – e loro lo sanno – perché ci credevo e ci credo”.

Tajani ha anche letto la lettera della famiglia Berlusconi per Forza Italia.