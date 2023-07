Una estate calda nel corso della quale non si fermano però i controlli dei Carabinieri, ancora di più nelle nostre frequentatissime località costiere. Ad intervenire in questa occasione i militari della Compagnia di Sorrento che continuano a presidiare la movida e le spiagge della costa.

I militari mimetizzati tra i bagnanti hanno fermato il 21enne di Pompei: spacciava a Meta in spiaggia

Nella località marina di Meta i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Daniel Grimaudo, 21enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri, mimetizzati tra i bagnanti con costume e telo, hanno notato il giovane passeggiare sulla sabbia tra gli ombrelloni e lo hanno fermato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 26 grami di marijuana già suddivisi in dosi e di 160 euro in piccolo taglio.

Nell’abitazione del 21enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 2 grammi della stessa sostanza. L’arrestato è in attesa di giudizio.