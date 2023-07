Palazzina di tre piani crollata a Torre del Greco: soccorritori a lavoro, si temono vittime

La gente dei palazzi vicini è scesa in strada, mentre Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione civile stanno scavando alla ricerca di superstiti

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco intorno alle 11.30. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo. Una donna è stata estratta viva dalle macerie dai I Vigili del Fuoco si trovano sul posto con cinque squadre. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie.

Tre per ora i superstiti salvati dalle macerie

Sono tre finora le persone estratte vive dalle macerie della palazzina crollata a Torre del Greco. L’assenza di notizie precise sul numero di presenti nelle case al momento del crollo non consente di avanzare ancora ipotesi su eventuali dispersi. I tre sono tutti in ospedale con traumi in varie parti del corpo.

L’edificio era abitato e i carabinieri, intervenuti con le squadre di vigili del fuoco, temono possano essere rimaste coinvolte delle persone. Al momento sono in corso ricerche sotto le macerie. I militari che stanno operando sul posto sono i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

Nel centro storico di Torre del Greco c’è il caos. La palazzina sbriciolatasi era in vico Pizza, traversa di corso Umberto I, centralissima arteria di collegamento con piazza Luigi Palomba. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo.

“Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva“. I residenti del centro storico del grosso centro vesuviano già parlano di disastro annunciato. Una donna che abita in vico Pizzo, a poche decine di metri dal luogo del crollo, sostiene che sulla facciata dello stabile crollato fossero visibili lesioni e altri segni di pericolo.

Potrebbero esserci dei bambini sotto le macerie

Il vicesindaco di Torre del Greco, Michele Polese, si trova sul luogo del crollo con l’assessore alle politiche sociali Maria Teresa Sorrentino. Quest’ultima sta organizzando una rete di accoglienza per gli eventuali sfollati: l’edificio crollato è praticamente contiguo ad altre palazzine del centro storico, quindi sono probabili nelle prossime ore misure di evacuazione a scopo precauzionale. In ogni caso diversi residenti degli edifici vicini si sono già allontanati spontaneamente. Quanto al numero di famiglie residenti nell’edificio crollato, sono ancora in corso verifiche ma dovrebbe trattarsi di cinque nuclei familiari.

Un passante e un bimbo, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Il sindaco di Torre del Greco, che si trovava fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni.

La prima donna estratta dalle macerie è una ragazza di vent’anni che abitava nello stabile insieme a sua madre, che al momento del crollo non era in casa. La giovane è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza tra gli applausi della folla.