Una palazzina di tre piani è crollata in via Corso Umberto, 61 a Torre del Greco, dove sono in corso le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza. Quattro persone sono state estratte vive dalle macerie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco, mentre la Procura ha avviato un’indagine per determinare le cause del crollo.

Crollo della palazzina a Torre del Greco, la Prefettura: “Non ci sono altri dispersi”

Il prefetto di Napoli Claudio Palomba, dopo aver fatto il punto delle operazioni di soccorso presso la sede del Comune, ha rassicurato la popolazione dichiarando che non ci sono persone disperse tra le macerie. Durante il sopralluogo sul posto, il prefetto ha comunicato alla stampa che quattro persone sono state salvate.

Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha seguito attentamente gli sviluppi della situazione, rimanendo costantemente informato dal prefetto. La Città Metropolitana ha confermato che non ci sono ulteriori persone disperse sotto le macerie del crollo. Questa notizia solleva un peso dai cuori delle famiglie coinvolte e della comunità locale.

Indagini in corso sulla natura dell’incidente

L’attenzione ora si concentra anche sulle indagini in corso per determinare le cause dell’incidente. È fondamentale comprendere i fattori che hanno portato al crollo, al fine di prevenire tragedie simili. Gli sforzi di soccorso continuano senza sosta, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e salvare quante più vite possibile.