E’ stata ritrovata in un viottolo in aperta campagna l’auto incendiata sulla quale si trovava il cadavere carbonizzato di Vincenzo Iannone, 47 anni, di Marano (Napoli), con piccoli precedenti di polizia.

Il luogo fa escludere che a causare le fiamme possa essere stato un incidente stradale. L’origine del rogo resta da accertare, dal momento che finora i Vigili del Fuoco non hanno trovato nessun innesco.

Marano, cadavere carbonizzato in un’auto: è di un 47enne pregiudicato vicino ai Nuvoletta

Ad un primo esame esterno non sono stati trovati sul corpo della vittima segni di violenza, come fori di proiettile; sarà comunque eseguita l’autopsia per accertare se il decesso sia stato causato o meno dalle fiamme.

I carabinieri di Marano intanto stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima sentendo i suoi familiari e amici. Le indagini proseguono a tutto campo, sia sulla pista del possibile omicidio sia su altre ipotesi, come quella dell’atto autolesionistico.