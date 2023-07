Controlli nel centro storico della città, nei quartieri spagnoli e in quelli dove di giorno ferve la vita universitaria. L’episodio più curioso si è registrato in Largo Berlinguer.

Una donna è seduta al tavolino di un bar e sorseggia una bevanda fresca, dà le spalle alla piazza. Dietro di lei, creando il panico tra i turisti e i pedoni, un bambino di 8 anni in sella ad una minimoto da pista. Un veicolo la cui dimensione non deve confondere. La meno potente sarebbe in grado di raggiungere i 50 km orari, quelle più performanti anche i 100.

Una moto a tutti gli effetti ma rinchiusa in una carena più simile ad un giocattolo, nelle mani di un bambino oggettivamente piccolo per quelle potenze. Un pericolo per se stesso e gli altri.

I carabinieri hanno fermato prima il bambino e poi individuato la madre che hanno denunciato per abbandono di minore.