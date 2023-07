La premier Giorgia Meloni inaugura il Frecciarossa 1000 diretto Roma - Pompei. Ma partirà una sola volta al mese

Questa mattina, dal binario 1 della stazione Termini di Roma, ha preso il via il primo Frecciarossa 1000 diretto Roma – Pompei, un tragitto senza cambi che consentirà di collegare la Capitale a uno dei siti archeologici più rinomati al mondo in meno di due ore. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane, ed è stata inaugurata alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e dell’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris.

La premier Giorgia Meloni inaugura il Frecciarossa 1000 diretto Roma – Pompei

L’obiettivo di questo nuovo collegamento è unire l’immenso patrimonio culturale e storico di Roma con quello della città campana di Pompei. Il Frecciarossa 1000, il treno di punta della flotta di Trenitalia, diventa così un mezzo di promozione turistico-culturale, contribuendo a unire il Paese nel segno della valorizzazione delle sue ricchezze storiche.

Il collegamento Roma – Pompei sarà attivo ogni terza domenica del mese, consentendo ai viaggiatori e ai turisti di recarsi e tornare in giornata da Roma a Pompei. Questo nuovo collegamento si aggiunge alle già esistenti 50 corse giornaliere andata e ritorno tra Roma e Pompei, che prevedono l’arrivo a Napoli Centrale con l’Alta Velocità e il proseguimento a destinazione con i treni regionali di Trenitalia dalla stazione di Piazza Garibaldi. Inoltre, il nuovo collegamento sarà integrato con i bus Freccialink, che si aggiungono ai 2 Napoli Afragola-Pompei già attivi durante la stagione estiva, in connessione con i Frecciarossa sulla rotta Milano – Roma – Napoli.

Collegare il grande patrimonio culturale italiano

Durante l’inaugurazione, la presidente Meloni ha sottolineato l’importanza di collegare il grande patrimonio culturale italiano con una maggiore accessibilità e facilità di raggiungimento, specialmente in tempi come questi. Ha anche evidenziato come Pompei, che in passato era stato citato come uno dei luoghi in cui l’Italia non era riuscita a valorizzare appieno le proprie bellezze, sia ora un esempio di come il Paese sappia prendersi cura del suo straordinario patrimonio.

Il Ministro della Cultura, Sangiuliano, ha sottolineato che siti come Pompei sono parte integrante dell’identità italiana e rappresentano un’enorme opportunità di sviluppo socio-economico. Ha inoltre annunciato che sta lavorando per finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti e ulteriori miglioramenti dei servizi a Pompei. L’apertura del nuovo collegamento ferroviario rappresenta solo l’inizio di un progetto più ampio, e se risulterà positivo, si potrà aumentare il numero delle corse verso Pompei.

L’ironia sulla limitata frequenza del treno

Tuttavia, sullo sfondo di questa inaugurazione, sono emerse alcune critiche politiche. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha ironizzato sulla limitata frequenza del treno, che partirà una volta al mese, e ha espresso la speranza che il servizio venga esteso anche in altre stagioni dell’anno.