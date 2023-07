La Scuola Media d’Assisi trasformata in rifugio per gli sfollati dopo il tragico crollo a vico Pizza avvenuto ieri mattina. Oggi il Comune di Torre del Greco a preso la decisione di ospitare quanti ne avranno bisogno nella scuola cittadina. I vigili del fuoco, oltre a evacuare l’edificio interessato dal cedimento, hanno ordinato lo sgombero di una quindicina di immobili nella zona circostante, compresa tra vico Pizza e corso Umberto I.

In risposta alla crescente necessità delle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, il sindaco Luigi Mennella ha preso la decisione di trasformare la Scuola Media d’Assisi in un rifugio provvisorio.

La decisione comunicata al dirigente, mentre la Protezione Civile ha fornito i lettini

La notizia è stata comunicata telefonicamente alla dirigente scolastica, Rosanna Ammirati. Circa un centinaio di lettini forniti dalla Protezione Civile regionale sono stati disposti all’interno dell’edificio scolastico di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tutta l’operazione sta procedendo anche grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Irt, guidati da Giovanni Accardo.

La scelta di utilizzare la scuola d’Assisi come centro di accoglienza è stata determinata da diversi fattori. In primo luogo, la difficoltà nel trovare sistemazioni alberghiere adeguate al numero di sfollati. Inoltre, l’ubicazione dell’istituto nelle immediate vicinanze del luogo del crollo ha facilitato il trasferimento delle persone coinvolte. Infine, la presenza di docce all’interno della struttura ha reso la scuola una scelta pratica per garantire le necessità di base dei rifugiati.

Persone evacuate nella scuola: ora tocca alla politica

La vicepresidente del Consiglio Regionale, Loredana Raia, già ieri aveva contattato la Protezione Civile regionale per richiedere il supporto necessario. Da questo pomeriggio, la scuola d’Assisi accoglie le famiglie sfollate, offrendo loro un rifugio temporaneo mentre le autorità locali si occuperanno degli sforzi di recupero e ricostruzione nella zona colpita dal disastro.