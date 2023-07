Torre Annunziata: disabile si tuffa nel porto con la carrozzina e muore per un malore

Un uomo è deceduto oggi dopo essersi immerso in mare direttamente sulla sua carrozzina, nelle acque antistanti il molo di ponente del porto di Torre Annunziata. La Procura oplontina ha avviato un’indagine per stabilire le cause della morte dell’uomo.

Il 72enne, imparentato con alcuni affiliati al clan Gionta, era affetto da una grave disabilità e costretto a utilizzare una sedia a rotelle a causa della mancanza di un arto inferiore.

Secondo quanto finora ricostruito dai Carabinieri e dalla Guardia Costiera intervenuti sul posto, l’uomo si sarebbe immerso nel mare e, successivamente, avrebbe accusato un malore improvviso. Nonostante l’intervento tempestivo delle autorità, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo i presenti, l’anziano al momento del malore era forse in compagnia di un minorenne che potrebbe risultare rilevante per le indagini in corso. Le forze dell’ordine, impegnate a comprendere gli esatti dettagli dell’accaduto, potrebbero decidere di ascoltare il giovane per acquisire ulteriori informazioni.