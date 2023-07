La Vesuvio Oplonti Volley ha presentato il nuovo staff tecnico

E’ tempo di presentazioni alla A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley, società di volley femminile di Torre Annunziata (NA) che milita nel Campionato Italiano di Serie B2. Prima del via ufficiale alla preparazione atletica, il presidente della società, Angelo Cirillo, che nella prossima stagione ambisce a raggiungere prestigiosi traguardi, ha presentato il nuovo staff tecnico, con il coach Ciro Alminni e il suo assistente Mariano Pirro.

“Con grande soddisfazione e orgoglio – ha dichiarato il Presidente Cirillo – annuncio l’ingaggio di Ciro Alminni nella qualità di nuovo coach della A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley. Un profilo che conosco da diversi anni di cui apprezzo, insieme a tutto il suo staff, le qualità umane e professionali da sempre dimostrate. Alminni, sin da subito, è stata la nostra prima scelta. Dalla prima chiacchierata che ci siamo fatti c’ è stata una unità di intenti sugli obiettivi da raggiungere per la prossima stagione e non solo”.

“Il motivo che mi ha spinto ad accettare sin da subito la proposta del Presidente Angelo Cirillo , sposando quindi il progetto della Vesuvio Oplonti Volley – ha spiegato il coach Alminni – è stata sicuramente la presenza di due fattori per me imprescindibili nello sport: idee chiare nel programmare e grandissima ambizione nel porre gli obiettivi per la prossima stagione agonistica”.

“La società ha idee chiare e grandissime ambizioni – ha affermato ancora Alminni – io stesso, in primis, credo nel dover puntare sempre al massimo nelle competizioni sportive e quindi porre l’asticella quanto più in alto possibile. Abbiamo un obiettivo ben chiaro e definito, non bisogna nascondersi. Proprio per questo motivo, già a partire dalla campagna acquisti sia io che la società siamo stati trasparenti con le ragazze sin da subito. Chi vive a Torre Annunziata conosce i traguardi che intendiamo raggiungere per i quali ci impegneremo al massimo, lavorando duramente giorno per giorno”.

Anche l’assistente del coach, Mariano Pirro, che fa parte dello staff tecnico, ha sottolineato di essere “felice di aver sposato la causa di una società molto ambiziosa quale la Vesuvio Oplonti Volley. Sono pronto per dare il meglio di me e il mio contributo per il bene del team e della crescita sia del settore giovanile che della prima squadra”.

Di seguito il link al video di presentazione del coach Ciro Alminni e del suo assistente Mariano Pirro: https://we.tl/t-4NnCWRUAaV.