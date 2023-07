Dopo tre anni di stop forzato, a causa dell’emergenza pandemica, riprende nel 2023 la Sagra del Fiordilatte, una delle eccellenze gastronomiche agerolesi. L’evento è stato ufficialmente presentato nel Comune dei Monti Lattari e si terrà dal 5 al 7 agosto prossimi, per la 41esima edizione. “Finalmente dopo tre anni di sofferenza possiamo dire di avere la mente sgombra dai cattivi pensieri – affermano gli organizzatori – dalla tristezza e vogliamo gridare a tutti la voglia matta di fare festa”.

La manifestazione si terrà ad Agerola in provincia di Napoli, nella cornice dei Monti Lattari e sarà articolata in tre giorni, in cui sarà possibile degustare uno speciale menù pensato per mettere in risalto il fiordilatte agerolese e gli altri prodotti tipici del territorio.

Si parte con il fiordilatte con fresella di pane agerolese e pomodorini, un ottimo primo piatto di mezzi paccheri di Gragnano con pomodorini di collina e fiordilatte, il pane di Sant’Antonio con la parimigiana di melanzane, un classico della tradizione culinaria napoletana. Non mancherà il dessert con un gustoso gelato artigianale al fior di latte, e ovviamente vino locale o acqua. Gli stand saranno aperti dalle ore 20 e saranno disponibili per tutte e tre le serate.