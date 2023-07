Fino al prossimo mercoledì 19 luglio la Campania sarà interessata da un’allerta meteo caratterizzata da ondate di calore con temperatura, su l’intero territorio regionale, molto al di sopra dei valori medi stagionali. I valori che zone interne potranno superare i 40 gradi e con un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione.

È quanto ricorda, in una nota, la Protezione civile della Campania riferendosi all’allerta in vigore, emanata dal Centro funzionale della Regione. I sindaci sono invitati a “porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione”.

Consigli della Protezione Civile

Dalla Protezione civile l’invito ai cittadini a “non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici“.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

MARTEDI 18 LUGLIO

Nord: L’anticiclone Caronte surriscalda le regioni con temperature massime fino a 39 40 gradi in pianura. Il cielo sarà sereno dappertutto. Centro: Con l’anticiclone Caronte sarà caldo record. Oltre al sole prevalente le temperature massime toccheranno i 42 gradi sul Lazio. Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte e così oltre al sole, le temperature toccheranno picchi di 37 gradi e 47 in Sardegna.

MERCOLEDI 19 LUGLIO

Nord: Dominio dell’anticiclone africano Caronte per cui il sole sarà prevalente e le temperature massime toccheranno punte di 37-40 gradi. Centro: caldo rovente con Caronte. A parte più nubi sul Lazio, per il resto il sole sarà prevalente. Temperature diurne fino a 40 gradi. Sud: caldo intenso con Caronte. Giornata con più nubi in Campania e temperature massime tra 37 e 41 gradi, anche di più su Sardegna e Sicilia.

GIOVEDI 20 LUGLIO

Nord: Caronte sempre ben presente, ma meno infuocato. Giornata soleggiata con rari piovaschi sulle Dolomiti, in nottata temporali in Lombardia. Centro: L’anticiclone africano Caronte è sempre presente sule nostre regioni; tanto sole ovunque e temperature massime superiori ai 36 gradi. Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte. Giornata a tutto sole e caldo intenso, le temperature massime toccheranno i 38 40 gradi.