È boom turistico a Castellammare di Stabia. Superata la pandemia, il Comune ha registrato un aumento dell’80% di strutture ricettive. Infatti, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri sul sito istituzionale, a Castellammare di Stabia sono tuttora operative 182 attività (a fronte delle 102 dello scorso anno) tra bed and breakfast, case vacanza e affittacamere, oltre ovviamente agli hotel. Un dato eloquente, che testimonia come la città stabiese continui ad attirare visitatori da ogni angolo del mondo.

L’elenco dettagliato delle strutture è stato aggiornato in questo fine settimana, almeno per quanto riguarda quelle dotate di relativo Cusr (Codice Unico Strutture Ricettive). Secondo gli esperti del settore, sarebbe diversi i motivi di questa forte attrattiva turistica. Su tutte, la posizione strategica di Castellammare di Stabia, vicinissima alle isole, alla penisola sorrentina, a Pompei e anche al capoluogo partenopeo.

E così molti turisti (soprattutto quelli stranieri) scelgono la città stabiese come punto di riferimento per visitare i posti più incantevoli della Campania. Il Comune intanto, guidato dalla commissione prefettizia, ha deciso di adottare il pugno duro contro l’evasione fiscale delle strutture ricettive abusive. A tal proposito, è stato reso obbligatorio per tutte le attività il Cusr. Nelle scorse settimane è stato anche potenziato il sistema di controllo sul territorio.

I militari della guardia di finanza, insieme ai vigili di Castellammare, hanno infatti trovato diverse strutture non registrate e che, quindi, esercitavano l’attività extralberghiera senza avere alcun titolo. I controlli proseguiranno a tappeto in tutto il periodo estivo. Tornando invece al boom turistico, non mancano le lamentele relative al caro spiaggia. Quest’anno sono registrati rincari del 10-15% con punte del 20% nelle aree dove le tariffe erano maggiormente contenute, in tutta la fascia costiera da Castellammare a Sorrento.

Una giornata al mare ad una coppia non costa in media meno di 50 euro e 100 ad una famiglia. L’unica soluzione per un bagno low cost il tratto di spiaggia di via de Gasperi tornato balneabile e dove comunque spuntano abusivi pronti a chiedere soldi per lettini e parcheggio alla periferia stabiese.