Giugliano, parole in codice usate in una piazza di spaccio a due passi dal mare. Eseguita misura a carico di 11 persone

"20 euro di benzina" e "una ricarica con grattino da 15 euro". Non si tratta di un rifornimento di carburante o di una tabaccheria. Sono parole in codice in una vasta piazza di spaccio a due passi dal mare