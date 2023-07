Pompei-Lettere: domenica 23 luglio 8ª edizione della Ciclo Pedalata per Sant'Anna

Ritorna anche quest’anno la Ciclo Pedalata per Sant’Anna organizzata da Giovanni Giordano per il Team Pompei. Un momento atteso e che ha sempre riscosso un meritato successo. La manifestazione di domenica 23 luglio è giunta alla sua 8ª edizione e ancora una volta, vedrà tanti appassionati dello sport del pedale legare le due città di Pompei e Lettere e due luoghi sacri e tanto radicati nella tradizione religiosa cattolica come il Santuario della Beata Vergine e quello dedicato a Sant’Anna nella cittadina dei Monti Lattari.

Il programma prevede il raduno alle ore 8,00 presso il Santuario di Pompei, dove don Angelo, con la sua preghiera, augurerà una sana e divertente pedalata a tutti i partecipanti. La partenza avverrà alle ore 8,30.

Il percorso si snoderà da Pompei in direzione Scafati seguendo il percorso del corso Nazionale sino a S. Egidio del Monte Albino per poi svoltare in direzione Angri e poi Sant’Antonio Abate e giungere a monte del comune di Castellammare di Stabia. Si proseguirà poi verso la Strada Statale per Agerola per giungere Gragnano e infine a Lettere.

Alle porte di Lettere l’assessore Gelsomina Manzo attenderà i ciclisti e li guiderà per un giro panoramico della cittadina. All’arrivo in piazza Roma, i ciclisti riceveranno la benedizione di benvenuto impartita da don Michele Inserra, parroco della chiesa di Sant’Anna. A seguire ci sarà l’inno d’Italia eseguito dalla Banda Musicale e i saluti del sindaco Anna Amendola.

Ai ciclisti sarà poi offerto, dall’amministrazione del comune montano, un rinfresco a base di anguria accompagnato da una, sicuramente graditissima, anche alla luce del gran caldo di questi giorni, granita di limone. Si potrà inoltre recarsi al Castello di Lettere per una visita e foto ricordo con ingresso gratuito.