San Leonardo di Castellammare, primo intervento di radiologia interventistica

“Una pioggia di fondi per un’altra opera di fondamentale importanza per la rigenerazione del nostro territorio. Il Comune di Gragnano è beneficiario di un importo complessivo di 1.714.150,84 euro di fondi del Pnrr per la rifunzionalizzazione idraulica della tratta urbana dei canali del Monte Pendolo ricadenti in via Roma. Un altro straordinario passo in avanti per dare impulso al rivoluzionario piano di rinascita della nostra città”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, nel commentare il maxi finanziamento per l’ente comunale.

“Quello che andremo a realizzare – sottolinea il sindaco D’Auria – sarà un intervento di enorme rilevanza per il nostro territorio, in primis dal punto di vista ambientale perché, realizzato parallelamente agli interventi di completamento della rete fognaria, garantirà la canalizzazione delle acque bianche al fine di ripristinarne il regolare deflusso fino alla naturale confluenza nel Torrente Vernotico.

Ma la città trarrà importanti vantaggi – prosegue il primo cittadino di Gragnano – anche sul piano della riqualificazione urbana che coinvolgerà via Roma, dal momento che sarà ripristinata la pavimentazione in basoli che caratterizza la storica arteria stradale sulla quale l’amministrazione comunale sta investendo sul piano progettuale per migliorare la viabilità, il decoro e l’aspetto architettonico”.

Tali interventi, per i quali è stata fatta di richiesta di finanziamento sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori in virtù del D.M. 8 gennaio 2022 “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, confluiti nella Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza” del Pnrr, saranno aggiudicati entro 15 mesi dall’emanazione del decreto di finanziamento e saranno ultimati tutti al massimo entro il 31 marzo 2026.

“La nostra amministrazione comunale non si ferma – conclude il sindaco D’Auria – e ancora una volta mostra la sua capacità di intercettare fondi grazie alla competenza, alla professionalità e all’impegno del nostro eccezionale gruppo di lavoro e alla qualità notevole dei progetti, premiati ogni volta in occasione dei vari bandi e avvisi pubblici a cui il Comune di Gragnano partecipa senza sosta, per fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini e scrivere nuove importanti pagine di storia della città”.