Santa Maria la Carità: nella frazione Petraro grande successo per il “Petraro Musica Festival”. L’evento organizzato dall’associazione Young Space ha voluto accendere i riflettori sulla periferia e sui giovani emergenti talenti musicali del territorio. La serata ha visto l’esibizione musicale di ragazzi del territorio, che si sono sfidati in una gara canora presentata da Gennaro De Marco e Amalia Bernardo.

La gara è stata vinta dai PerfettamenTre, un gruppo musicale di giovani ragazzi di Napoli con un loro brano inedito dal titolo “O meglio ancora adda venì”; al secondo posto Emanuele Iozzino, in arte Iozzi, giovane talento di Santa Maria la Carità. A chiudere il podio le sorelle Antonietta e Annamaria Maffettone, in arte Sister4music. I partecipanti sono stati giudicati da una giuria composta da: Desiderio D’Amato (presidente di giuria), Teresa Manna, Vincenzo Parlato e Raffaele Calabrese.

“Complimenti a tutti i partecipanti”

Lo scopo della serata è stato quello di mettere al centro la periferia, ma soprattutto è stato un’occasione per volgere lo sguardo verso i giovani, spronandoli, supportandoli, credendo e coltivando i loro talenti. “Sono molto soddisfatto dell’ottima riuscita dell’evento e di tutti i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine”, afferma Desiderio D’Amato.

“Trovare qualcosa che possa appassionare i giovani oggi in una realtà difficile da vivere, quale cosa più bella e meravigliosa può esserci? È la musica, colei che unisce tutti, con la consapevolezza che ci possono essere mille motivi per scommettere su voi stessi.

Inoltre, voglio congratularmi con tutti i partecipanti, che hanno dimostrato una grande bravura”.

Desiderio D’Amato ringrazia poi il parroco del Petraro: “Un plauso va a don Maurizio Molino, al comitato festa e a tutti i volontari per l’enorme lavoro svolto per realizzare i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo”.

Michele Mercurio