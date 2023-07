Torre del Greco, inchiesta sul cedimento della palazzina: c'è la svolta, 27 indagati per crollo colposo

La Procura di Torre Annunziata ha iscritto 27 persone nel registro degli indagati in relazione al crollo della palazzina di tre piani avvenuto domenica mattina a Torre del Greco. Nel crollo sono rimaste ferite 5 persone, 3 delle quali estratte vive dalle macerie e 2, tra le quali una bambina, colpiti mentre passeggiavano in strada al momento del crollo.

Torre del Greco, inchiesta sul cedimento della palazzina

Gli avvisi di garanzia sono stati emessi come atto dovuto, consentendo agli indagati di nominare periti di parte in vista degli esami irripetibili che si svolgeranno oggi o mercoledì presso il luogo del crollo. Tra gli indagati figurano due tecnici comunali e i proprietari degli immobili all’interno della palazzina di corso Umberto I, all’angolo con vico Pizza nel centro di Torre del Greco.

L’inchiesta sul crollo è coordinata dalla Procura di Torre Annunziata e affidata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, mentre i rilievi sul posto sono stati eseguiti dai Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Le autorità stanno concentrando le indagini sulle condizioni della palazzina e sulla sua manutenzione. Inoltre, è emerso che nel 2013 era stata aperta una pratica per dissesti statici causati da infiltrazioni d’acqua. All’epoca, i tecnici comunali avevano redatto una relazione in cui si evidenziavano perdite dal solaio intermedio situato al secondo livello dell’edificio. L’inchiesta dovrà stabilire se esista un collegamento tra questi problemi passati e il crollo di ieri.

C’è la svolta, 27 indagati per crollo colposo

Al momento, l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto necessario per garantire ai sospettati il diritto di tutelarsi, incluso il poter nominare propri consulenti, in vista degli esami futuri che verranno condotti nella zona dove sorgeva la palazzina. I carabinieri stanno già ascoltando alcuni testimoni, tra cui l’amministratore dell’immobile, per raccogliere informazioni cruciali per l’indagine.

L’episodio mette in evidenza l’importanza della manutenzione degli edifici e della vigilanza da parte delle autorità competenti. È fondamentale assicurarsi che le strutture siano regolarmente ispezionate e che vengano prese misure adeguate per affrontare eventuali problemi strutturali. L’inchiesta in corso fornirà ulteriori dettagli sulle cause del crollo e se ci sono state negligenze o responsabilità che hanno contribuito all’incidente.