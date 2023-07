Castellammare, frana nella zona collinare: cede un muro, famiglie evacuate in via precauzionale

Frana la zona collinare di Castellammare di Stabia: in via Quisisana cede un muro di contenimento. L’incidente si è verificato alle ore 4 circa di questa mattina quando il terreno ha invaso la strada. Fortunatamente, il palazzo interessato era disabitato, ma la presenza di diverse abitazioni circostanti ha portato all’evacuazione precauzionale di dieci famiglie.

Le autorità, tra cui vigili del fuoco e carabinieri, si sono prontamente recate sul luogo dell’incidente per garantire la sicurezza. Attualmente, sono in corso verifiche in via Quisisana a Castellammare per valutare se la frana possa ancora rappresentare un rischio per le strutture circostanti. La stabilità del terreno è una questione cruciale da affrontare, poiché potrebbe influire sulla sicurezza delle abitazioni nelle vicinanze. Gli esperti stanno lavorando per valutare l’entità dei danni e prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza della zona.

L’incidente ha rinnovato l’attenzione sulla necessità di monitorare e mantenere adeguatamente le infrastrutture esistenti, specialmente nelle aree soggette a rischi geologici. La frana improvvisa ha causato paura e preoccupazione tra i residenti, che ora si chiedono se altre zone della città possano essere a rischio. È fondamentale che le autorità locali adottino misure preventive per mitigare tali pericoli e proteggere la vita e la proprietà dei cittadini.

(Foto Sos Stabia)