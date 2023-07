Un’altra tragedia della strada sui monti Lattari: muore due giorni dopo un incidente sulla provinciale 366 agerolina Vincenzo Tremulo, 68enne di Pimonte. È indagato invece un 46enne di Agerola, che nei pressi del cimitero è andato a sbattere sulla Opel C3 di colore grigio sulla quale viaggiava Tremulo. Il 68enne è spirato ieri sera all’ospedale del mare di Ponticelli di Napoli dove era ricoverato da sabato sera a causa di un forte trauma cranico ed altre lesioni su varie parti del corpo.

Terribile incidente a Pimonte, muore 68enne: indagato un 46enne di Agerola

Una persone stimata e voluta bene da tutti Tremulo, a Pimonte lo ricordano tutti per i suoi modi gentili e per il sorriso con il quale salutava ogni persona. Sabato pomeriggio il terribile incidente: il 68enne si trova a bordo della sua Opel C3 grigia e sta tornando a casa quando, nei pressi del cimitero di Pimonte, la sua vettura viene letteralmente travolta da un’altra automobile guidata dal 46enne di Agerola. Tremulo rimane incastrato nel suo abitacolo per oltre 20 minuti, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto, per effettuare tutti i rilievi del caso, si recano i vigili di Pimonte agli ordini del comandante Francesco Manzi. Le sue condizioni appaiono subito gravi. Il 68enne viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia e, da qui, all’ospedale del mare di Napoli. Per 48 ore i familiari e l’intera comunità pimontese pregano per Vincenzo, sperando potesse salvarsi.

Spirato due giorni dopo lo schianto

Invece lunedì sera è arrivata la terribile notizia, che ha scosso la tranquillità del piccolo centro dei Monti Lattari. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Sono state acquisite le cartelle cliniche di Tremulo all’ospedale del mare, mentre nelle prossime ore sarà sentito anche il 46enne agerolese. La salma è stata sequestrata, in attesa che la magistratura possa decidere l’esame autoptico.

E intanto lunedì sera un altro incidente stradale si è verificato a Castellammare di Stabia, all’interno della galleria Varano sulla statale 145 sorrentina. L’impatto ha coinvolto un’automobile e uno scooter che viaggiavano in direzione Sorrento, probabilmente a causa dell’alta velocità. Il bilancio è di due feriti lievi, medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo e poi dimessi.