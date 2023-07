Napoli calcio: la tripletta del successo: amministrazione, proprietà e tifoseria

Il Napoli ha da sempre dimostrato di essere una delle squadre-faro del campionato italiano. Con un genuino impegno ed una costanza degna dei grandi club mondiali, riesce, ogni anno, a regalare emozioni fortissime ai propri tifosi. La vera tripletta del successo, però, sembra essere quella fuori dal campo.

L’intramontabile Regno di Napoli

“Vedi Napoli e poi muori”, questa frase la si sente spesso quando si è intenti a passeggiare tra le meraviglie della città partenopea. Arte, buon cibo, l’accoglienza risaputa e genuina della gente: il Regno di Napoli ha una carta di identità inconfondibile. La bellezza della sua storia antica è glorificata anche dalla squadra di calcio che non smette di regalare emozioni indescrivibili alla sua tifoseria. Proprio quest’anno la squadra ha regalato il terzo scudetto alla città ma ha offerto la visione di un calcio tattico, preciso, inarrestabile ed invincibile al tutto il panorama calcistico. Ma qual è il segreto di tanta solidità?

Il successo che si vede sul campo si sa, è frutto di una serie di componenti che non si riducono esclusivamente alla bravura degli uomini in campo. Sicuramente questo è uno dei fattori più importanti ed essenziali ma non il solo. Una squadra è realmente vincente quando ogni pezzo di puzzle si incastra con armonia ad un altro. Questo è uno dei segreti degli azzurri campani, un cocktail potentissimo di eccellenze, a partire dalla proprietà, passando per l’amministrazione attenta ed approdando al cuore del dodicesimo uomo in campo: i tifosi.

Il Napoli? Proprio nu babà!

Dietro una grande squadra? Tanti grandi uomini! Questo è il caso del Napoli Calcio, una società che nell’ultimo decennio, tra alti e bassi, sta letteralmente brillando nella massima serie di calcio italiana. Milioni di tifosi incollati ogni domenica allo schermo o, senza voce, sugli spalti, a seguire una squadra che ha fatto “dell’essere squadra”, una via per inseguire il successo.

In un’epoca in cui tutto ha un prezzo e quasi niente un valore, questa società ci dimostra che con umiltà ed un pizzico di follia, si può arrivare anche molto lontano.

Il club di De Laurentiis può fare vanto di una delle amministrazioni più efficienti di tutta la serie A. Programmi ambiziosi, moderni, idee visionarie e high profile: questi i segni particolari del Napoli targato DeLa, con l’ambizione di diventare una vera e propria impresa di entertainment di livello internazionale.

Volare alto sembrano le sole parole conosciute da Patron De Laurentiis e, soprattutto, siamo certi non siano solo parole, ma fatti. Il campo fa la differenza, il campo detta le regole del gioco. Ma, è fuori dal campo che si gioca la partita più importante.

Il segreto del successo, non è un segreto

Dietro al successo del Napoli c’è un solo segreto: la solidità. Una società che è solida nella sua organizzazione, lo è in tutto quello che fa e produce. In un mondo governato dal Dio danaro ed in cui il calcio è sempre più movimentato solo dai soldi, trovare una amministrazione efficace che sia in grado di lavorare in concerto con dirigenti, manager e responsabili di ogni settore, sembra essere davvero una rarità. Non di certo per il Napoli di De Laurentiis che dal 2004 ha investito sul club riportandolo allo splendore fino a regalare, ai suoi tifosi, il terzo scudetto. A cornice di questo quadro ben colorato, proprio la tifoseria azzurra, conosciuta per essere forse la più passionale del campionato. Non è un segreto che siano stati proprio i tifosi a sostenere la squadra nei momenti peggiori.

Oggi il Napoli brilla sopra tutte le altre squadre italiane e cosa accadrà il prossimo anno sembra quasi evidente. La squadra dovrà fare i conti con i nuovi assetti degli altri club e dovrà salutare il suo allenatore, Mr. Spalletti. Ma, in questo clima così cooperativo e fertile, ci si aspetta comunque belle competizioni.

Se non vuoi perdere gli aggiornamenti sui match del Napoli, dai un’occhiata alla piattaforma con le migliori quote calcio.

Conclusioni

Il Napoli, durante lo scorso campionato, ha dato prova di grande solidità e di una visione di gioco ma anche di gestione, visionaria. La sua ascesa, dal 2004 ad oggi, è l’esempio lampante di come, una buona amministrazione ed il sostegno appassionato dei tifosi, possano essere ingredienti essenziali nella riuscita di tutto il lavoro societario. Specialmente quando il sostegno della tifoseria non si limita ai soli spalti ma diventa un tutt’uno con i giocatori e con la società.

Fare squadra anche fuori dal campo è il segreto del successo ma per fare squadra bisogna essere disposti ad osare, a volare alto, a pretendere dai propri sogni. Questo è quello che ha fatto la società del Napoli Calcio e che continua a fare macinando risultati non solo professionali ma anche umani. La combo perfetta che ha restituito il sorriso ad una città, a milioni di tifosi ed a tutto il calcio europeo che ha goduto di un esempio importante. Non sono solo i soldi a fare il calcio ma anche la dedizione, l’amore per la propria maglia e, non in ultimo, per il proprio lavoro.