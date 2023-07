Un operaio di Roccarainola, nel Napoletano, di 59 anni è morto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo una caduta avvenuta ieri pomeriggio in un cantiere edile di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’autopsia. I carabinieri di Ottaviano sono al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto.