San Giuseppe Vesuviano: cade in cantiere edile durante il turno di lavoro, morto 59enne

Ancora un’altra tragica morte sul lavoro. Un operaio di Roccarainola, Raffaele Foresta, di 59 anni è morto questa notte in ospedale. A causare il decesso sarebbero state le ferite riportate dopo una caduta avvenuta ieri pomeriggio in un cantiere edile di via Martinelli a San Giuseppe Vesuviano. Le cause del decesso sono ancora da chiarire.

Inizialmente il 59enne è stato trasportato in codice rosso prima al “Santa Maria della Pietà” di Nola. Subito dopo trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli dove è spirato. L’uomo lavorava per una ditta edile di Ottaviano, è la caduta sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 13.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’autopsia. I carabinieri di Ottaviano sono al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto.