Un giovane operaio di soli 20 anni ha perso la vita oggi durante il suo turno di lavoro presso la ditta Delifood, situata nel consorzio industriale di Frattamaggiore, vicino a Napoli. Il tragico incidente è avvenuto quando il ragazzo è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per la macinazione delle spezie, perdendo la vita sul colpo. Le cause precise dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento.

Tragedia sul lavoro a Frattamaggiore, muore un giovane operaio di 20 anni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Verranno condotti approfonditi accertamenti per comprendere le cause specifiche dell’incidente e valutare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.