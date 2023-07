Tragedia sul lavoro a Frattamaggiore, muore un giovane operaio di 20 anni: “È rimasto incastrato in un macchinario”

Il tragico incidente è avvenuto quando il ragazzo è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per la macinazione delle spezie, perdendo la vita sul colpo

Un giovane operaio di soli 20 anni ha perso la vita oggi durante il suo turno di lavoro presso la ditta Delifood, situata nel consorzio industriale di Frattamaggiore, vicino a Napoli. Il tragico incidente è avvenuto quando il ragazzo è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per la macinazione delle spezie, perdendo la vita sul colpo. Le cause precise dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento.

Operaio morto sul lavoro a Frattamaggiore, il calcio la sua passione

Era un ragazzo con una grande passione per il calcio l’operaio che questa mattina è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Frattamaggiore. Si chiamava Raffaele Vergara, aveva 20 anni ed abitava con la sua famiglia a Crispano, un comune dell’area a nord di Napoli. Militava nella Virtus Afragola Soccer. E con la stessa società lo scorso aveva rinnovato il contratto. “Obbiettivo per la prossima stagione? Senza dubbio migliorare quanto fatto finora e perché no alzare l’asticella…”, aveva scritto Raffaele proprio in occasione del contratto.

Una promessa del calcio: il cordoglio dal mondo dello sport

Esterno classe 2003 in forza alla Virtus Afragola Soccer che lo ricorda così: “È con la morte nel cuore e infinita tristezza che annunciamo la prematura e tragica scomparsa del nostro Raffaele Vergara . Passione e talento da vendere – spiegano dalla società sportiva – un vero leone in campo, lottava sopra ogni pallone come se fosse l’ultimo. Intelligenza, umiltà, educazione, mai una parola fuori posto. Anche se giovane, un vero esempio per tutti. Vicini all’immenso dolore e rabbia della famiglia, porgiamo loro le nostre più sentite e sincere condoglianze”. Numerosi i messaggi di cordoglio delle società calcistiche campane.

Tragedia sul lavoro a Frattamaggiore, muore un giovane operaio di 20 anni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Verranno condotti approfonditi accertamenti per comprendere le cause specifiche dell’incidente e valutare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.