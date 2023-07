Al via il cartellone degli eventi estivi di Sant’Agnello: “R…Estate Sintonizzati fm 80065”

Pronti sulla griglia di partenza gli eventi del cartellone estivo del Comune di Sant’Agnello, il primo della nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Antonino Coppola.

“R…Estate Sintonizzati FM 80065” – questo il nome scelto per la kermesse – partirà sabato 22 luglio e proporrà appuntamenti di intrattenimento trasversale fino a metà settembre. «È un palinsesto ricco di eventi, tra musica, sport, cinema, teatro e piatti tipici, dalla Marinella ai Colli di Fontanelle – spiega l’Assessore al Turismo Marcello Aversa – pensato per ogni fascia di età e rivolto a valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico della nostra Sant’Agnello».

L’idea di aggregazione è alla base del programma. Idee e progetti dell’Amministrazione comunale si sono intrecciati a proposte e talenti del territorio. «Abbiamo scelto di mettere al centro non cosa ma chi – dichiara il Sindaco Antonino Coppola – Abbiamo pensato a che può farci sorridere insieme, accomunarci nonostante le differenze, destare curiosità, ispirare partecipazione, farci sentire, tutti, sulla stessa lunghezza d’onda e parte fondamentale di questa terra, bellissima e ricca di futuri possibili».

Oltre agli stand dello scambio e del baratto in Piazza Matteotti, dalle 8:00 alle 22:00 sia sabato che domenica, la kermesse “R…Estate Sintonizzati FM 80065” inizia con due appuntamenti musicali.

“Paese mio bello” in #suitenapoletana2 – sabato 22 luglio 2023 – Terrazza Marinella

Sabato 22 luglio alle 21:00 il gruppo “Paese mio bello”, composto dalle voci di Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi e dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli, porterà il concerto “#Suitenapoletana2” sulla Terrazza Marinella di Sant’Agnello.

Un concerto a quattro voci per cantare Napoli, l’Italia, e non solo, con lo sguardo rivolto al mondo, alle passioni e alle esperienze dei protagonisti che, nel 1979, si sono incontrati per la prima volta in uno spettacolo con la regia di colui che è stato il loro maestro fino alla fine degli anni ’90: Roberto De Simone. Alla sua scuola si sono formati partecipando alla gran parte degli spettacoli e delle composizioni musicali messe in scena. Poi ognuno ha percorso la sua strada con scelte personali tra musica, teatro e cinema.

Il nome del gruppo, “Paese Mio Bello”, è stato ispirato da una raccolta di canzoni popolari registrate da immigrati italiani negli Stati Uniti d’America tra il 1911 e il 1939. Nel programma sono presenti tutte le note, le epoche e i generi, cantati e vissuti in oltre quarant’anni di attività dai quattro solisti. Un “ri-passo” di storie, viaggi, emozioni, successi e delusioni condivise. Con la stessa consapevolezza cantano le Villanelle, il ‘700 napoletano, le canzoni degli anni ’40/’50, la tradizione colta e popolare e loro composizioni. Un concerto che sorprende ad ogni brano. Sempre in bilico tra il ricordo struggente e la voglia di “innovazione”, di quel nuovo che è linfa vitale per continuare a studiare e ricercare il “magico accordo” nell’armonia di quattro voci.

“Il duo di Sant’Elia” pianoforte e mandolino – domenica 23 luglio 2023 – Terrazza Marinella

Domenica 23 luglio alle 21:00 la Terrazza Marinella ospiterà il concerto per mandolino e pianoforte del duo Sant’Elia composto dai maestri Raffaele Esposito e Angelica Hope Roblin.

Il duo di Sant’Elia nasce dall’incontro del mandolinista di Li Cuonti Raffaele Esposito e la pianista italo-canadese Angelica Hope Roblin. Entrambi laureati con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio G. Verdi di Milano, iniziano la collaborazione musicale nel 2021 con il desiderio di approfondire il repertorio originale dedicato ai due strumenti.

Il programma di questo concerto comprende alcune delle massime pagine del repertorio mandolinistico, un viaggio musicale che dal barocco arriva al primo Novecento.

Tutti gli eventi sono gratuiti

Pagina facebook della rassegna: “R_Estate Sintonizzati 80065”