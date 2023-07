Un sole bellissimo, un mare che ha ispirato cantanti e poeti. E poi i vicoli del centro storico, con i loro profumi e il rumore del vociare delle persone, accoglienti e gioiose. No, non sono stereotipi, Napoli è proprio questa. Nel bene e nel male, la città capoluogo della Campania ha un fascino tutto suo, un mix di arte e tradizione popolare, di musica, poesia e bel canto che ha attraversato secoli di storia da protagonista, capitale del Regno delle due Sicilie, protagonista dell’illuminismo europeo, nonché punto di riferimento per secoli della musica classica e dell’opera. Una città capace di sorprendere chiunque vi si immerga ed è per questo che è una delle mete preferite dai turisti di ogni parte del mondo. A Napoli non manca praticamente nulla per essere perfetta. Per quanto nell’idea di alcuni napoletani doc, come l’indimenticato Vittorio De Sica, ci fosse la volontà di fornire la città di una struttura riservata al gioco, rendendola la Sanremo del Sud. Al momento, infatti, manca nel meridione una sala fisica come quelle del Nord, che non costringa gli appassionati a sobbarcarsi lunghi viaggi per andare nella cittadina ligure, piuttosto che a Venezia o sconfinare a Campione d’Italia. In questo senso, secondo il grande attore partenopeo, Napoli rappresenterebbe la location adatta, magari sfruttando spazi meravigliosi come l’isola di Nisida o il quartiere di Posillipo. Un polo turistico che aumenterebbe ulteriormente la mole di visitatori, anche di un certo rango sociale o appartenenti alle celebrità. Progetti ce ne sono stati, ma al momento l’unica alternativa rimane il gioco a distanza, che consente di non doversi spostare da Napoli e utilizzare anche alcune agevolazioni ad hoc come i free spin senza deposito immediato , limitando l’esborso economico. Ma tra proposte, siti Unesco, luoghi imperdibili e opere antiche Napoli è una città affascinante a prescindere da una possibile sala da gioco, un luogo che resta nel cuore una volta visto e vissuto. Andiamo allora a vedere alcuni dei motivi per cui Napoli è immortale e cattura ogni persona che vi mette piede.

Concerti di artisti importanti: dai Coldplay ad Annalisa

Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua musica. “Sua” perché effettivamente non esiste altro al mondo paragonabile a questo stile musicale. Una delle tante eredità che ha lasciato la creatività, la cultura e la storia della città. Ed è anche per questo che i più grandi artisti del mondo scelgono Napoli come sede dei propri tour in giro per il globo. Da Bruce Springsteen a Elton John, e più di recente dagli U2 ai Coldplay, concerti che hanno sempre registrato il tutto esaurito da parte del pubblico e un’esperienza indimenticabile per questi grandissimi artisti. Naturalmente anche i big italiani non mancano di collocare Napoli nei loro tour attesissimi da tutti, come Annalisa, Max Gazzè, i Pooh, Elodie e Liberato.

Napoli campione d’Italia, una città addobbata a festa

Dopo 33 anni il Napoli ha vinto lo Scudetto del campionato italiano di Serie A. Una gioia imparagonabile, una festa per i napoletani che dal 1990 attendevano con ansia questo momento. Ecco perché per mesi le vie e le strade sono rimaste addobbate in trepidante attesa e si sono riempite di centinaia di migliaia di tifosi il giorno della vittoria ufficiale. Una festa che non si è conclusa il giorno della vittoria dello scudetto ma per settimane i napoletani hanno allestito feste, concerti e spettacoli. Un segno dell’animo napoletano, gioioso, festaiolo e allegro, che i turisti amano.

Turismo enogastronomico

Come si può immaginare Napoli senza i meravigliosi piatti della tradizione? Impossibile. Dalla pizza al cuoppo, dalla pastiera alla sfogliatella frolla o riccia. Un tour enogastronomico squisito che conquista chiunque al mondo. Un percorso attraverso il gusto che fa parte della cultura napoletana da secoli e che porta intrinsecamente il passaggio per secoli di storie, culture e tradizioni di tanti popoli.

Sole, mare e Vesuvio

Il Vesuvio forse è il vulcano più famoso al mondo, un monte che tratteggia i contorni di uno dei golfi più iconici del globo. Un elemento che ha segnato visivamente e storicamente il passato di Napoli. La sua eruzione del 79 d.C. è la più celebre ed è la prima testimonianza scritta di un’eruzione vulcanica. Ma il vulcano non fa da contrapposizione, anzi si inserisce romanticamente all’interno del clima partenopeo, del sole che splende sui palazzi, i monumenti e le vie napoletane, da Mergellina a Posillipo, dal Rione Sanità a Piazza Plebiscito e il Vomero, fino a risplendere nel mare tanto decantato da poeti e cantanti della tradizione napoletana.

Le tradizioni secolari

Napoli è stata capitale del Regno dei Borbone, tanto cara a Napoleone, terra di Masaniello, Giordano Bruno e tanti altri. Ed è attraverso loro, i re e gli imperatori che Napoli è diventata famosa in tutto il mondo, per secoli centro della cultura mondiale. Da quella popolare a quella aulica Napoli è un unicum che non esiste in nessun’altra parte del pianeta, e che conserva ancora oggi gelosamente e con grande orgoglio.